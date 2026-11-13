Triển vọng kết nối song phương trong cộng đồng Pháp ngữ

Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 20 diễn ra tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) không chỉ là sự kiện đối ngoại đa phương mang ý nghĩa chiến lược đối với nước chủ nhà, mà còn mở ra nhiều cơ hội thiết thực để Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác toàn diện.

Nhân dịp này, Giáo sư, Tiến sỹ Phean Makara - Trưởng Bộ môn Triết học Tôn giáo, Đại học Phật giáo Preah Sihamoniraja, Cố vấn riêng của Đại Tăng thống Bour Kry - đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại địa bàn về triển vọng kết nối giữa hai quốc gia láng giềng trong không gian Pháp ngữ./.