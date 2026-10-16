Triển vọng hợp tác tươi sáng giữa Việt Nam và Liechtenstein

Các đại biểu dự phiên đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), trong đó có Liechtenstein. (Ảnh: Ban Thư ký EFTA)

Nằm tại châu Âu, Liechtenstein là quốc gia có diện tích và quy mô dân số nhỏ nhưng sở hữu nền kinh tế công nghiệp hóa cao và là một trung tâm tài chính quốc tế. Nền kinh tế Liechtenstein chủ yếu dựa vào công nghiệp chế biến, nhập nguyên liệu để gia công, lắp ráp các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như linh kiện điện tử, gốm sứ kỹ thuật, dược phẩm, thiết bị in ấn, văn phòng phẩm và sản phẩm nha khoa. Nguồn thu chính của nền kinh tế đến từ xuất khẩu sản phẩm công nghiệp. Nông nghiệp chỉ đóng góp một phần nhỏ, chủ yếu là chăn nuôi, trồng nho và lúa mì, phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp trong nước.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008, Việt Nam và Liechtenstein đã duy trì quan hệ hữu nghị và từng bước thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Vào tháng 6/2026, Việt Nam và Liechtenstein hoàn tất đàm phán và ký kết Biên bản ghi nhớ về dự thảo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Sau khi được ký kết, hiệp định sẽ góp phần tạo môi trường pháp lý về thuế minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai nước; đồng thời hỗ trợ công tác quản lý thuế, phòng, chống trốn thuế và tránh thuế xuyên biên giới.

Đây là một bước tiến có ý nghĩa thiết thực trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liechtenstein, nhất là trong bối cảnh hai nước đều mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế và mở rộng khuôn khổ pháp lý phục vụ thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương.

Về hợp tác kinh tế, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 9,8 triệu USD, trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Liechtenstein đạt khoảng 90.000 USD, nhập khẩu đạt khoảng 9,71 triệu USD. Liechtenstein có một dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 4 triệu USD. Hai nước đang nỗ lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế song phương, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực Liechtenstein có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam như chế tạo công nghiệp cao, dịch vụ tài chính, ngân hàng, đổi mới sáng tạo.

Dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein còn rất rộng mở. Trả lời phỏng vấn TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein Châu Mai Anh cho biết, Liechtenstein là một nền kinh tế nhỏ nhưng có tỷ trọng công nghiệp và chế tạo lên tới khoảng 42% tổng giá trị gia tăng.

Điều đáng chú ý của Liechtenstein không nằm ở quy mô của thị trường trong nước, mà ở khả năng một nền kinh tế nhỏ có thể phát triển những doanh nghiệp sở hữu năng lực công nghệ cao, chuyên môn hóa sâu và vươn ra thị trường toàn cầu. Sự hiện diện của những doanh nghiệp Liechtenstein như Hilti, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp xây dựng, tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam, cho thấy năng lực quốc tế của doanh nghiệp Liechtenstein lớn hơn rất nhiều so với quy mô thị trường nội địa.

Vì vậy, đối với Việt Nam, Liechtenstein không chỉ là một thị trường, mà còn là một đối tác có thể đóng góp vào quá trình nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước, sự hợp tác chặt chẽ, ủng hộ và hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Liechtenstein, có ý nghĩa quan trọng. Những chương mới trong lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Liechtenstein sẽ tiếp tục được viết nên bởi thành tựu hợp tác hiệu quả, mang tính đột phá, góp phần thắt chặt sự gắn kết giữa châu Á và châu Âu.