Mới đây, UBND xã Hưng Khánh tổ chức đánh giá mô hình trồng bí đỏ lai F1 SUPER GOLDSTAR 999 tại thôn Núi Vì và Khe Năm. Mô hình được triển khai từ tháng 9 đến tháng 12/2026 với sự tham gia của 6 hộ dân, canh tác trên 19 sào. Mục tiêu của mô hình là kiểm chứng khả năng thích nghi của giống mới với điều kiện đất đai, khí hậu địa phương, đồng thời đánh giá năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trước khi xem xét đưa vào sản xuất trên diện rộng.

Qua theo dõi thực tế, giống bí đỏ lai nảy mầm trên 90%, cây sinh trưởng tương đối đồng đều, thân khỏe, bộ lá phát triển tốt.

Trong quá trình theo dõi, mô hình chưa ghi nhận các bệnh như: lở cổ rễ, sương mai và virus; cây có khả năng chống chịu sâu bệnh khá tốt. Năng suất toàn mô hình dự kiến đạt khoảng 7,5 tấn.

Kết quả bước đầu cho thấy giống bí đỏ lai có triển vọng trong điều kiện sản xuất tại Hưng Khánh. Tuy nhiên, với mô hình mới triển khai trên diện tích còn khiêm tốn nên cần tiếp tục được kiểm chứng qua các vụ sản xuất và điều kiện thời tiết khác nhau. Đặc biệt, năng suất thực thu, chi phí đầu tư và khả năng tiêu thụ sản phẩm mới là những căn cứ quan trọng để xác định hiệu quả kinh tế lâu dài.

Gia đình chị Nguyễn Thị Mùa ở thôn Núi Vì là 1 trong 6 hộ tham gia mô hình. Với 2 sào, sau gần 3 tháng chăm sóc, bí của gia đình đã bắt đầu cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 400 - 500 kg quả. Với giá bán dự kiến từ 13.000 - 15.000 đồng/kg, gia đình có thể thu khoảng 6 - 7 triệu đồng, chưa trừ chi phí sản xuất.

Theo chị Mùa, giống bí này tương đối dễ chăm sóc. Việc bảo đảm nước tưới, nhất là trong thời kỳ cây sinh trưởng, ra hoa và phát triển quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu hoạch.

Để có được kết quả bước đầu, ngay từ khi triển khai, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã khảo sát địa điểm, lựa chọn hộ tham gia và hướng dẫn quy trình sản xuất. Các khâu từ ngâm ủ hạt giống, gieo bầu, chuẩn bị đất, xuống giống đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đều được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn trực tiếp.

Trong quá trình chăm sóc, người dân được hướng dẫn sử dụng phân chuồng hoai mục, kết hợp phân hữu cơ và phân khoáng theo từng giai đoạn sinh trưởng. Việc tưới nước, làm cỏ, bấm ngọn, điều chỉnh số nhánh và số quả được thực hiện phù hợp với tình trạng phát triển của cây. Mục đích là giúp cây phân bổ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế phát triển thân lá quá mức, tạo điều kiện cho quả lớn đồng đều và nâng cao chất lượng thu hoạch.

Tuy nhiên, mô hình cũng bộc lộ một số yếu tố cần quan tâm. Nắng kéo dài, lượng mưa thấp và thiếu nguồn nước tưới là những trở ngại ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng. Điều đó cho thấy, bên cạnh việc lựa chọn giống có tiềm năng, người dân cần tính toán điều kiện tưới tiêu, thời vụ và khả năng đầu tư trước khi mở rộng diện tích.

Một lưu ý kỹ thuật khác là không sử dụng hạt thu từ quả bí lai F1 để làm giống cho vụ tiếp theo. Do đặc tính di truyền ở thế hệ sau có thể phân ly, cây trồng khó giữ được sự đồng đều về năng suất và chất lượng như giống ban đầu. Vì vậy, sử dụng hạt giống có nguồn gốc rõ ràng là yêu cầu cần thiết để duy trì chất lượng sản xuất.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh cho biết, địa phương đang tập trung lựa chọn, thử nghiệm những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, có khả năng mang lại giá trị kinh tế để đa dạng hóa sản xuất, tạo thêm sinh kế cho người dân. Đối với giống bí đỏ lai F1 SUPER GOLDSTAR 999, xã tổ chức trồng thử nghiệm tại một số hộ, theo dõi quá trình sinh trưởng, năng suất và chất lượng sản phẩm trước khi quyết định mở rộng. Kết quả bước đầu là cơ sở để địa phương tiếp tục đánh giá, định hướng sản xuất trong thời gian tới.