Triển vọng giá vàng tuần tới: Giảm hoặc đi ngang

Sáng 1-11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 133,8 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch mua – bán lên tới 5,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 134 – 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 131,8– 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 3.874 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 121,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh trong tuần qua sau khi đà phục hồi đầu tuần nhanh chóng đảo chiều thành làn sóng bán tháo. Áp lực giảm giá đến từ lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến và đợt lao dốc của nhóm cổ phiếu công nghệ, khiến hoạt động thanh lý tài sản lan rộng trên thị trường kim loại quý.

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 3.994,95 USD/ounce. Sau khi giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce trong tuần trước, kim loại quý này phục hồi nhờ lực mua bắt đáy, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và đồng USD suy yếu. Đến ngày 29/10, giá vàng có thời điểm đạt đỉnh tuần 4.082,50 USD/ounce, ngay trước khi Fed công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,75-4,00%/năm với tỷ lệ bỏ phiếu 10-2. Đáng chú ý, hai nhà hoạch định chính sách phản đối quyết định này và ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Cùng với đó, tăng trưởng GDP quý III của Mỹ cao hơn dự báo và lạm phát PCE lõi gia tăng đã củng cố kỳ vọng Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Áp lực bán càng gia tăng trong phiên cuối tuần khi nhóm cổ phiếu công nghệ lao dốc do lo ngại hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Hoạt động thanh lý tài sản trên diện rộng kéo giá vàng, bạc và nhiều kim loại quý khác giảm sâu. Giá vàng giao ngay có thời điểm xuống còn 3.870,25 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn một năm, sau khi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 4.000 USD/ounce.

Nhận định về triển vọng giá vàng tuần tới, các chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco có xu hướng nghiêng về kịch bản giảm hoặc đi ngang.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex cho rằng, sức hấp dẫn của vàng đang suy yếu. Theo ông, nếu giá tiếp tục thiết lập mức thấp mới trong năm, kim loại quý này có thể lùi về vùng 3.750-3.850 USD/ounce.

Cùng quan điểm, Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại investingLive và Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management đều dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong tuần tới. Trong đó, Cieszynski nhấn mạnh việc giá vàng đánh mất mốc 4.000 USD/ounce là tín hiệu kỹ thuật đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, dự báo giá vàng có thể đi ngang do chịu tác động từ các yếu tố trái chiều. Căng thẳng tại eo biển Hormuz có nguy cơ đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và gây sức ép lên vàng. Tuy nhiên, những biến động chính trị sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cũng có thể thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn. Dù vậy, Checkan cho rằng những nhịp điều chỉnh của giá vàng vẫn có thể mở ra cơ hội mua vào đối với nhà đầu tư dài hạn.