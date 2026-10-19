Triển vọng điều trị chứng gan nhiễm mỡ nặng nhờ cơ chế phục hồi đường ruột

Trong cuộc sống hàng ngày, kết quả siêu âm gan nhiễm mỡ thường chỉ khiến nhiều người tự nhắc nhở bản thân bớt "chén chú chén anh" hay chú ý ăn uống vài tuần rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Nhưng ít ai ngờ rằng ở một số bệnh nhân, căn bệnh tưởng chừng lành tính ấy lại âm thầm chuyển biến thành viêm gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa, một dạng tổn thương nặng nề ngày càng phổ biến.

Giữa lúc các phương án chữa trị y khoa vẫn còn nhiều hạn chế, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Journal of Clinical Investigation đã chỉ ra rằng, gốc rễ của vấn đề có thể bắt nguồn từ một bộ phận ít ai ngờ tới chính là hệ tiêu hóa.

Công trình trên do nhóm chuyên gia tại Đại học Michigan (Mỹ) thực hiện, đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới y khoa khi làm sáng tỏ cơ chế hoạt động của một hợp chất đầy tiềm năng mang tên DT-109.

Nghiên cứu mới chỉ ra gốc rễ của chứng gan nhiễm mỡ nặng có thể bắt nguồn từ hệ tiêu hóa. Hình minh họa: Unilab

Thay vì tác động trực tiếp lên lá gan như thông thường, phân tử này lại tập trung cải thiện sức khỏe của đường ruột, qua đó mang lại hiệu quả bất ngờ trong việc hạ thấp mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Thống kê cho thấy, dạng bệnh tiến triển này hiện tác động đến một tỷ lệ đáng kể dân số toàn cầu, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến xơ gan hay suy gan nếu không được can thiệp kịp thời.

Dù y học hiện đại đã ghi nhận những bước tiến mới, khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Mỹ (FDA) từng phê duyệt nhanh một số loại thuốc như resmetirom hay semaglutide trong thời gian gần đây, phạm vi ứng dụng của chúng vẫn còn khá hẹp.

Những dược phẩm này chủ yếu dành cho người bệnh ở giai đoạn xơ hóa vừa đến nặng nhưng chưa chuyển thành xơ gan, đồng thời đòi hỏi người bệnh phải duy trì nghiêm ngặt chế độ vận động và dinh dưỡng. Chính khoảng trống điều trị này đã tạo động lực để các nhà khoa học tiếp tục tìm kiếm những hướng đi khác biệt và toàn diện hơn.

Qua quá trình nghiên cứu sâu rộng, nhóm chuyên gia đã xác định một thủ phạm "quen mà lạ" là một loài vi khuẩn sinh ra amoniac trong ống tiêu hóa. Khi vi sinh vật này sinh sôi quá mức, lượng amoniac sản sinh ra sẽ trực tiếp bào mòn lớp niêm mạc mỏng manh bảo vệ thành ruột.

Hàng rào ngăn cách tự nhiên này một khi bị phá vỡ sẽ tạo điều kiện cho độc tố cùng các sản phẩm phụ của vi khuẩn tràn vào hệ tuần hoàn, xuôi theo dòng máu đổ thẳng về gan và kích hoạt chuỗi phản ứng viêm tàn phá tế bào.

Chính tại mắt xích trọng yếu này, hợp chất DT-109 đã can thiệp kịp thời để cắt đứt chuỗi phản ứng bệnh lý. Thử nghiệm trên cả chuột và một số loài linh trưởng cho thấy, hợp chất có cấu trúc từ 3 axit amin này giúp kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn có hại, làm giảm đáng kể lượng amoniac sinh ra và khôi phục sự vững chắc cho hàng rào ruột.

Đặc biệt, những tín hiệu tích cực ghi nhận được trên các loài linh trưởng có hệ tiêu hóa gần gũi với con người đã củng cố thêm niềm tin của giới nghiên cứu vào tiềm năng thực tế của liệu pháp.

Không chỉ dừng lại ở gan, các phân tích trước đó còn ghi nhận khả năng hỗ trợ ngăn ngừa xơ vữa động mạch và vôi hóa thành mạch của hợp chất này, mở ra triển vọng mang lại lợi ích kép cho tim mạch.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ một "cái đầu lạnh" trước những kết quả ban đầu trên mô hình động vật. Việc chuyển dịch từ phòng thí nghiệm sang các thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người vẫn là một chặng đường dài, đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiểm định ngặt nghèo.

Trong lúc chờ đợi những bước đột phá tiếp theo từ khoa học, lời khuyên thiết thực nhất cho mỗi người vẫn là duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia và đồ ngọt cùng việc thăm khám định kỳ.

Sự chủ động trong chăm sóc sức khỏe bản thân chính là chiếc khiên bảo vệ vững chắc nhất cho lá gan, trước khi những phương pháp điều trị mang tính cách mạng từ đường ruột chính thức ra đời.