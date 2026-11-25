Quang cảnh khai mạc triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại khu y tế thông minh, doanh nghiệp giới thiệu phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, cùng các hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa.

Những hệ thống này cho phép cơ sở y tế tiếp nhận thông tin sức khỏe người bệnh gửi từ nhà giữa các lần tái khám. Khu trưng bày cũng giới thiệu phần mềm quản lý bệnh viện và thiết bị theo dõi sức khỏe.

Ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe là một trong hai nội dung tọa đàm do Hội Thiết bị y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đề cập y tế thông minh, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng. Cùng ngày, Hội Thiết bị y tế Việt Nam tổ chức chương trình cập nhật chính sách, quy định về trang thiết bị y tế và trao đổi về xu hướng thị trường.

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Hữu Thiển, Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho biết, ngành y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Khách tham quan tìm hiểu các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ông đề nghị các doanh nghiệp tăng cường kết nối với bệnh viện, cơ sở y tế và đối tác trong, ngoài nước để thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Phát triển thị trường dược phẩm và trang thiết bị y tế cần đi cùng yêu cầu bảo đảm chất lượng sản phẩm, cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người dân.

Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 35 và Triển lãm quốc tế dược phẩm, trang thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam lần thứ tư diễn ra đến ngày 27/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, phường Tân Mỹ.

Theo Ban tổ chức, hai triển lãm và các khu trưng bày chuyên đề có hơn 300 gian hàng của hơn 250 tổ chức, doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh các ứng dụng y tế số, các đơn vị tham gia giới thiệu thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị và công nghệ sản xuất dược phẩm.

Trong hai ngày 26 và 27/11, chương trình giao thương tiếp tục tại khu triển lãm để các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế trao đổi về nhu cầu cung ứng, tìm kiếm đối tác phân phối và nhập khẩu.