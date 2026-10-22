Một tác phẩm sơn dầu trên gỗ trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Triển lãm “Vietnam Art Space - Kết nối nghệ thuật 2026” gồm 130 tác phẩm nghệ thuật nhiều thể loại từ 111 họa sĩ Việt Nam và 6 nghệ sĩ khách mời đến từ Indonesia.

Lễ khai mạc được tổ chức lúc 10 giờ ngày 24/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm diễn ra đến hết đến 1/11.

Tác phẩm "Tĩnh vật mùa thu" của họa sĩ Trần Thảo Hiền.

Triển lãm “Vietnam Art Space - Kết nối Nghệ thuật 2026” giới thiệu 130 tác phẩm hội họa- điêu khắc- gốm… trong một không gian gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa các họa sĩ từ nhiều vùng miền khác nhau từ những nghệ sĩ thành danh đến những gương mặt trẻ đang định hình ngôn ngữ nghệ thuật. “Vietnam Art Space - Kết nối Nghệ thuật 2026” còn là cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa nghệ thuật Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, cũng như giữa hoạt động sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Các chuyến đi sáng tác thực tế của các họa sĩ tại nhiều địa phương.

VAS được hình thành trên nền tảng mạng xã hội từ năm 2015 nhằm giới thiệu tác phẩm, chia sẻ trao đổi quan điểm, hoạt động sáng tác và giao lưu với công chúng, sau 10 năm, cộng đồng yêu nghệ thuật hội họa này đã phát triển thành một mạng lưới giao lưu nghệ thuật với hơn 82 nghìn thành viên trên các nền tảng trực tuyến.

VAS đã từng bước mở rộng hoạt động sang các trại sáng tác, triển lãm và chương trình giao lưu trực tiếp. Trại sáng tác tại Sài Gòn năm 2016, Dalat Mini Workshop năm 2019 với sự tham gia của nghệ sĩ quốc tế và Caravan - Hội họa Xuyên Việt năm 2022 là những dấu mốc tiêu biểu của hành trình sáng tạo này.

Một tác phẩm của họa sĩ Indonesia.

Triển lãm Vietnam Art Space - Kết nối Nghệ thuật 2026 lần này đánh dấu bước phát triển tiếp theo của VAS: đưa những kết nối được hình thành trong môi trường số đến không gian trưng bày trực tiếp. Tại đây, công chúng có cơ hội cảm nhận nghệ thuật với đầy đủ chiều kích góc độ, đa dạng từ chất liệu, kích thước, ánh sáng và bố cục không gian... Nghệ sĩ có thêm cơ hội giới thiệu tác phẩm, trao đổi kinh nghiệm sáng tác và tiếp cận công chúng yêu hội họa.