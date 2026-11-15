Triển lãm Viet Stamp XIII kể chuyện lịch sử qua tem, kỷ vật

Triển lãm kết hợp trưng bày tem bưu chính và kỷ vật cách mạng, góp phần tái hiện những dấu mốc lịch sử, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tiết mục biểu diễn của Đội Văn nghệ Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam - TP Hồ Chí Minh.

Triển lãm diễn ra từ ngày 15 đến 22/11, là hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 19 năm thành lập Câu lạc bộ Viet Stamp.

Đại diện lãnh đạo và khách mời cắt băng khai mạc triển lãm.

Điểm nhấn của triển lãm lần này là hình thức trưng bày kết hợp giữa tem bưu chính với kỷ vật cách mạng. Các hiện vật được lựa chọn, sắp xếp theo mối liên hệ về nội dung và ý nghĩa lịch sử, giúp người xem tiếp cận câu chuyện lịch sử từ nhiều góc độ, thay vì chỉ quan sát từng hiện vật riêng lẻ.

Ông Hoàng Anh Thi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Viet Stamp, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm chia sẻ nhiều thông tin về giá trị của các bộ sưu tập.

Theo ông Hoàng Anh Thi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Viet Stamp, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm, cách trưng bày này tạo điều kiện để khách tham quan tự liên kết thông tin giữa tem bưu chính và kỷ vật cách mạng, qua đó hiểu sâu hơn về bối cảnh lịch sử, nhân vật và những sự kiện được thể hiện trên từng hiện vật.

Bốn khung tem phóng to thuộc bộ sưu tập "Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12 trên tem bưu chính Việt Nam”.

Triển lãm giới thiệu bốn khung tem phóng to thuộc bộ sưu tập “Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12 trên tem bưu chính Việt Nam” do Ban Thanh thiếu niên, Câu lạc bộ Viet Stamp thực hiện. Bên cạnh đó là 16 khung trưng bày tiêu chuẩn, giới thiệu 6 bộ sưu tập tem của câu lạc bộ và các nhà sưu tập đến từ TP Hồ Chí Minh, tỉnh An Giang.

Các bộ sưu tập tập trung vào những chủ đề như Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, đất nước và văn hóa Việt Nam, thế giới. Mỗi con tem không chỉ mang giá trị sưu tập mà còn là một tư liệu trực quan, ghi dấu những sự kiện, nhân vật và thành tựu của đất nước qua các thời kỳ.

Các bộ sưu tập tem được trưng bày tại triển lãm.

Đáng chú ý, triển lãm còn giới thiệu 3 bộ sưu tập kỷ vật cách mạng của các nhà sưu tập trẻ thuộc nhóm sưu tập kỷ vật cách mạng Sao Đỏ, Câu lạc bộ Viet Stamp, đến từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đồng Nai. Các chuyên đề gồm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh và Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Những kỷ vật được giới thiệu tại triển lãm gắn với hành trình chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh. Đằng sau mỗi hiện vật là một câu chuyện về con người, sự kiện và những năm tháng chiến tranh gian khổ, qua đó giúp công chúng hình dung rõ hơn những hy sinh, mất mát để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa giới thiệu cho công chúng quan tâm về các kỷ vật gắn với Thượng tướng Vũ Lăng do mình sưu tập.

Chia sẻ về quá trình sưu tầm, anh Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Trưởng nhóm sưu tập kỷ vật cách mạng Sao Đỏ, cho biết từ việc tìm hiểu lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam và các vị tướng từng chỉ huy những trận đánh lớn, anh đã sưu tầm được một số kỷ vật gắn với Thượng tướng Vũ Lăng. Trong đó có bộ cầu vai mang cấp hiệu Thiếu tướng, huy hiệu kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, kỷ niệm chương kháng chiến và bộ huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Nhiều câu chuyện về lịch sử được tái hiện qua từng con tem của các nhà sưu tập.

Theo anh Nghĩa, mỗi kỷ vật là một dấu tích lịch sử, giúp người sưu tập có thêm cơ hội tìm hiểu về những nhân vật, sự kiện và chặng đường chiến đấu của quân đội. Việc lưu giữ, giới thiệu những hiện vật này cũng là cách góp phần bảo tồn ký ức lịch sử và truyền tải những giá trị ấy đến cộng đồng.

Không chỉ tạo không gian giao lưu, giới thiệu thành quả sưu tập của những người yêu tem và kỷ vật cách mạng, triển lãm còn hướng đến mục tiêu đưa các giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Theo ban tổ chức, những bộ sưu tập được giới thiệu là kết quả của quá trình sưu tầm lâu dài, công phu và tâm huyết của các nhà sưu tập. Thông qua tem bưu chính và những kỷ vật gắn với các giai đoạn lịch sử, người xem có thêm cơ hội tiếp cận lịch sử dân tộc một cách trực quan, sinh động, từ đó hiểu hơn về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và giá trị của hòa bình.

Ban tổ chức tặng tem, lan toả tình yêu và niềm đam mê cho các em học sinh Trường THPT Hoàng Thế Thiện (TP Hồ Chí Minh).

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc, Câu lạc bộ Viet Stamp cũng trao tặng tem cho đại diện học sinh Trường THPT Hoàng Thế Thiện (TP Hồ Chí Minh), nhằm khuyến khích phong trào sưu tập tem trong thanh thiếu niên. Hoạt động hướng đến việc xây dựng một sân chơi bổ ích, giúp học sinh tìm hiểu lịch sử, địa lý, văn hóa thông qua những con tem bưu chính.

Dịp này, Câu lạc bộ Viet Stamp cũng ra mắt Diễn đàn Viet Stamp phiên bản mới tại địa chỉ forum.vietstamp.net, nhân kỷ niệm 19 năm thành lập câu lạc bộ. Diễn đàn được nâng cấp trên nền tảng mới, cải thiện giao diện, khả năng hiển thị trên thiết bị di động và các tính năng đăng tải hình ảnh, tìm kiếm, trao đổi thông tin, tạo thuận lợi cho cộng đồng người sưu tập tem trong và ngoài nước kết nối, chia sẻ kinh nghiệm.

Ứng dụng công nghệ số, giới thiệu mã QR của Diễn đàn Viet Stamp mới, lan toả lịch sử và nét đẹp của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Anh Thi cho biết, thông qua các hoạt động trưng bày, giao lưu và phát triển diễn đàn, Câu lạc bộ Viet Stamp mong muốn tiếp tục lan tỏa văn hóa sưu tập tem, sưu tập kỷ vật cách mạng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và bồi đắp tình yêu lịch sử trong cộng đồng.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng và những người yêu thích sưu tập tem đến thăm quan, thưởng lãm.

Triển lãm Viet Stamp lần thứ XIII không chỉ là dịp giới thiệu những bộ sưu tập có giá trị mà còn mở ra cách tiếp cận lịch sử thông qua những hiện vật gần gũi, giàu ý nghĩa. Qua từng con tem, từng kỷ vật được lưu giữ, những câu chuyện về tinh thần chiến đấu, sự hy sinh của các thế hệ đi trước tiếp tục được kể lại, góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.