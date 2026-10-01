Triển lãm về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm thu hút người dân, du khách và học sinh đến tham quan, tìm hiểu về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thùy Hương - Khánh Linh

Ngày 1.10, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phối hợp với phường Nghĩa Lộ khai mạc triển lãm chuyên đề “Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 – 5.6.2026).

Triển lãm được bố trí thành ba chặng, giúp người xem tìm hiểu về quê hương, gia đình, tuổi trẻ của Người, hành trình tìm đường cứu nước và quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Chặng thứ nhất, “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng (1890 – 1911)”, giới thiệu quê hương, gia đình, tuổi thơ và những năm tháng tuổi trẻ của Nguyễn Tất Thành. Những tư liệu, hình ảnh trong phần trưng bày giúp người xem hiểu thêm các yếu tố hun đúc lòng yêu nước và quyết tâm tìm con đường giải phóng dân tộc của Người.

Tiếp nối là chặng “Người đi tìm hình của nước (1911 – 1941)”, tái hiện hành trình 30 năm Người bôn ba qua nhiều quốc gia, châu lục, vừa lao động, học tập, vừa tìm hiểu thực tiễn. Qua đó, triển lãm làm rõ quá trình Người từng bước tiếp cận chủ nghĩa Mác – Lênin, xác định con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Chặng thứ ba, “Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam (1941 – 1969)”, khắc họa những dấu mốc lịch sử gắn với vai trò lãnh đạo của Người trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh được chọn lọc, triển lãm giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trân trọng giá trị của độc lập, tự do, hòa bình.

Việc tổ chức triển lãm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng góp phần phát huy giá trị của địa chỉ văn hóa, lịch sử trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, đồng thời tạo thêm không gian để Nhân dân và du khách tham quan, tìm hiểu.