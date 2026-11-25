Triển lãm tương tác ESCAPE - Thế hệ số giới thiệu những chuyển biến của thế giới kỹ thuật số qua các tác phẩm nghệ thuật và trò chơi điện tử. Song song với triển lãm, chương trình chiếu phim và trải nghiệm thực tế ảo giới thiệu những cách kể chuyện và tiếp cận nghệ thuật thông qua hình ảnh, âm thanh và công nghệ nhập vai.

Từ những giai đoạn đầu của Internet đến sự phát triển của dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI), ESCAPE - Thế hệ số nhìn lại những thay đổi đã định hình cách con người kết nối, sáng tạo và tương tác với công nghệ. Thông qua 20 tác phẩm nghệ thuật số, trò chơi điện tử và trải nghiệm tương tác, triển lãm giúp công chúng tìm hiểu những cơ chế vận hành của môi trường số và đặt câu hỏi về vai trò của mỗi cá nhân và cộng đồng trong việc định hình môi trường ấy.

Triển lãm được tổ chức theo bốn chủ đề, đưa người xem khám phá những khía cạnh khác nhau của đời sống số: Cuộc cách mạng số, Mã lập trình là luật, Chào mừng đến với cấp độ tiếp theo!, Hiệp lực cùng nhau.

Cuộc cách mạng số: Nhìn lại lịch sử phát triển của Internet và những thay đổi trong cách con người kết nối, lưu giữ ký ức và tương tác trên môi trường số, chủ đề giới thiệu tám tác phẩm: Windows93.net, Jurassic Web (Thế giới Web kỷ Jura), Ghost of your Souvenirs (Bóng hình từ những kỷ niệm), Loading Error (Lỗi tải dữ liệu), Soul Shift (Chuyển dịch tâm hồn), Lifer Heritage (Di sản sự sống), Veille infinie (Trạng thái thức tỉnh vô tận) và For here am I sitting in a tin can far above the world (Tôi ngồi trong một chiếc hộp thiếc, giữa khoảng không xa xôi).

Mã lập trình là luật: Đặt câu hỏi về vai trò của mã lập trình, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong việc định hình các quy tắc trên môi trường số, chủ đề tập hợp năm tác phẩm: Vigilance 1.0 (Cảnh giác 1.0), Mark, La Main invisible (Bàn tay vô hình), Speap (Créer avec l’Intelligence Artificielle, entre l’archiviste, l’artiste et le curateur) (Sáng tạo cùng trí tuệ nhân tạo, giữa người lưu trữ, nghệ sĩ và giám tuyển) và Unforeseen Spaces (Những không gian chưa từng được dự liệu).

Chào mừng đến với cấp độ tiếp theo!: Khám phá trò chơi điện tử và những hình thức sáng tạo, tương tác cùng công nghệ, chủ đề giới thiệu ba tác phẩm: Center for technological pain (Trung tâm điều trị nỗi đau công nghệ), 7 haïkus pour un tourne-disque (7 bài haiku cho một chiếc máy hát) và Collective Amnesia (Chứng lãng quên tập thể).

Hiệp lực cùng nhau: Hướng đến khả năng kết nối và hợp tác của các cộng đồng trong môi trường số, chủ đề gồm bốn tác phẩm: Player Non Player (Người chơi và kẻ ngoài cuộc), Lipstrike, In Memory of Logobi (Hồi ức về Logobi) và Le grand générique (Đại phần danh đề).

Chiếu phim và trải nghiệm thực tế ảo

Chương trình diễn ra tại C-Lab trong khuôn khổ triển lãm ESCAPE - Thế hệ số, chương trình chiếu phim và trải nghiệm thực tế ảo giới thiệu các tác phẩm từ danh mục của Viện Pháp (Institut français). Chương trình đưa công chúng đến với nhiều không gian nghệ thuật, từ di sản kiến trúc của Nhà thờ Đức Bà Paris trong Éternelle Notre-Dame (Nhà thờ Đức Bà vĩnh cửu) đến thế giới hội họa của Claude Monet trong Claude Monet, The Water Lilies Obsession (Claude Monet, Nỗi ám ảnh với hoa súng). Với Mona Lisa: Beyond the Glass (Mona Lisa: Qua bên kia lớp kính), người xem có dịp khám phá bức họa Mona Lisa qua một trải nghiệm nhập vai.

Chương trình còn giới thiệu Flow, A Bar at the Folies Bergère, Outrenoir, Notes on Blindness: Into Darkness và -22.7°C. Bên cạnh các suất chiếu và tác phẩm thực tế ảo, công chúng có thể khám phá Unforeseen Spaces của nghệ sĩ Marie Lelouche, tác phẩm đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa không gian thực và không gian ảo. Qua các hình thức này, người xem có thể trực tiếp tham gia vào trải nghiệm tác phẩm.

Năm 2026, chương trình Giữa dòng lần đầu được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ Tháng 11 Kỹ thuật số của Viện Pháp, mời công chúng khám phá những hình thức kể chuyện số mới, nơi công nghệ mở rộng trí tưởng tượng của con người. Chương trình đa ngành này khám phá những ranh giới không ngừng chuyển dịch giữa thực và ảo, truyền thống và đổi mới, văn bản và hình ảnh, thế giới sống và thế giới số, đồng thời làm nổi bật sức sống của sáng tạo đương đại Pháp và Việt Nam.