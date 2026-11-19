Nghệ sỹ Olivier Dhénin Hữu giới thiệu với khách tham quan câu chuyện về ký ức gia đình và những gương mặt trẻ em đã trở thành chất liệu trung tâm của triển lãm. (Ảnh: Đức Hùng/TTXVN)

Những chân dung trẻ em Việt Nam xưa được sắp đặt trong không gian triển lãm. (Ảnh: Đức Hùng/TTXVN)

Khách tham quan tìm hiểu các tác phẩm, tư liệu và ký họa trong không gian triển lãm, nơi hình ảnh và chữ viết cùng góp phần tái tạo những lớp ký ức về Việt Nam. (Ảnh: Đức Hùng/TTXVN)

Khách tham quan ghi lại những tác phẩm gợi nhớ phong cảnh và ký ức về Việt Nam, một trong những lớp nội dung tạo nên hành trình trở về nguồn cội của nghệ sỹ (Ảnh: Đức Hùng/TTXVN)

Chiếc thuyền kim loại trong sắp đặt “Retours” (Những cuộc trở về), biểu tượng cho hành trình ra đi và trở về của những người Việt xa xứ, đồng thời gợi lại chính hành trình Olivier Dhénin Hữu tìm về nguồn cội Việt Nam của mình. (Ảnh: Đức Hùng/TTXVN)

Nghệ sỹ Olivier Dhénin Hữu giới thiệu với khách tham quan câu chuyện về ký ức gia đình và những gương mặt trẻ em đã trở thành chất liệu trung tâm của triển lãm. (Ảnh: Đức Hùng/TTXVN)