Triển lãm 'Tụ 2026' - từ cội nguồn đến những đường bay

Trích từ tác phẩm "Một thoáng quê hương" của họa sĩ Phạm Đình Tùng. (Ảnh: NVCC)

Từ ngày 27/10 đến 5/11, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Triển lãm "Tụ 2026" giới thiệu tác phẩm của các họa sĩ: Lê Ngân Chi, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Quang Hoan, Nguyễn Tiến Quân, Phùng Văn Tuệ và Phạm Đình Tùng.

Cùng gắn bó với vùng đất Thành Đông giàu truyền thống văn hóa, sáu họa sĩ gặp nhau ở tình yêu hội họa, song mỗi người có một cách nhìn, ngôn ngữ tạo hình và miền cảm xúc riêng.

Trên các chất liệu sơn dầu, sơn mài, acrylic và lụa, những đề tài gần gũi trong đời sống đã được chuyển hóa qua nhiều tìm tòi nghệ thuật, từ vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu ký ức đến những suy tư về thời gian và khả năng biểu đạt của hình khối, màu sắc.

Poster triển lãm "Tụ 2026". (Ảnh: NVCC)

"Tụ" là cuộc hội ngộ của những cá tính sáng tạo, nơi các họa sĩ khởi đi từ những điều thân thuộc để tìm kiếm cách biểu đạt riêng, vượt lên sự tái hiện đơn thuần, gửi vào tác phẩm những trải nghiệm, rung động và suy tư cá nhân.

Nét khác biệt trong cách tiếp cận đề tài, lựa chọn chất liệu và tổ chức ngôn ngữ tạo hình tạo nên sức hấp dẫn của triển lãm. Những tiếng nói nghệ thuật riêng cùng hiện diện, đối thoại, góp phần tạo nên một không gian mỹ thuật đa sắc.

Với Lê Ngân Chi, hội họa bắt nguồn từ những hình ảnh gần gũi của đời sống, được chuyển hóa qua cảm giác và ký ức cá nhân. Trên chất liệu sơn dầu và acrylic, các mảng xanh, vàng, nâu, trắng kết hợp với hình khối và đường nét phóng khoáng, tạo nên nhịp điệu thị giác linh hoạt, giàu chuyển động.

Tác phẩm "Bến lặng" của họa sĩ Lê Ngân Chi. (Ảnh: NVCC)

Trong tranh lụa, nhịp điệu ấy lắng lại ở những sắc thái mềm mại, trầm tĩnh, gợi cảm giác thời gian chậm trôi. Sự chuyển đổi chất liệu vẫn nằm trong mạch tìm tòi xuyên suốt của họa sĩ, hướng đến sức sống bên trong hình thể, đưa cảnh vật từ thế giới bên ngoài vào miền ký ức và tâm tưởng.

Họa sĩ Nguyễn Hùng Cường tìm đến sơn mài truyền thống để khai mở chiều sâu văn hóa và ký ức Việt. Những đề tài bình dị được tổ chức trong cấu trúc tạo hình cô đọng, nơi chủ thể, mảng màu và khoảng vắng xa, khuất lấp cùng tạo nên không gian vượt khỏi sự miêu tả trực tiếp.

Tác phẩm "Sang thu" của họa sĩ Nguyễn Hùng Cường. (Ảnh: NVCC)

Hệ thống màu sắc như son, cánh gián, vàng, bạc... qua kỹ thuật mài, loang tạo nên những biến chuyển bất ngờ, gợi bề mặt rêu phong, dấu tích thời gian và vẻ trầm mặc của không gian xưa. Sự kết hợp giữa hình thể mang tính hiện thực với những hiệu quả ngẫu nhiên của chất liệu hình thành một ngôn ngữ sơn mài giàu chất cảm, kín đáo mà sâu lắng.

Nguyễn Quang Hoan đem đến những rung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Phong cảnh miền núi, những lối nhỏ, mùa hoa, khoảnh khắc chiều buông hay ánh hoàng hôn được thể hiện bằng bút pháp hiện thực ấn tượng giàu cảm xúc, trong đó màu sắc và ánh sáng giữ vai trò chủ đạo.

Tác phẩm "Lối nhỏ bình yên" của họa sĩ Nguyễn Quang Hoan. (Ảnh: NVCC)

Không hướng đến vẻ kịch tính, đối lập, họa sĩ chú trọng nắm bắt những biến chuyển tinh tế của cảnh sắc, để vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên tự bộc lộ sức lay động. Trong cách nhìn ấy, phong cảnh vừa là đối tượng thưởng ngoạn, vừa là nơi gửi gắm tình yêu cuộc sống và những rung động trước dòng chảy lặng lẽ của thời gian.

Cùng lấy thiên nhiên làm nguồn cảm hứng, họa sĩ Nguyễn Tiến Quân trong loạt tranh "Mùa thu vương nắng" tập trung khai thác chuyển động của ánh sáng và bầu không khí. Trên chất liệu acrylic, các mảng sắc và độ chuyển màu được xử lý linh hoạt, tạo nên không gian giàu cảm giác về ánh sáng, thời gian.

Tác phẩm "Mùa thu vương nắng 1" của họa sĩ Nguyễn Tiến Quân. (Ảnh: NVCC)

Mùa thu hiện diện qua cảnh sắc, đồng thời thấm vào từng hình ảnh một sắc thái hoài niệm. Nắng, khoảng trời và cảnh vật bình yên trở thành điểm tựa cho cảm xúc, giúp những hình ảnh quen thuộc mang thêm chiều sâu trải nghiệm cá nhân.

Nếu Nguyễn Quang Hoan tìm thấy sự đồng cảm trong vẻ đẹp mộc mạc của phong cảnh, Nguyễn Tiến Quân hướng nhiều hơn đến những khoảnh khắc mong manh, nơi ánh sáng dường như lưu giữ những gì đang dần trôi qua.

Rời xa cách thể hiện tương đối rõ nét của cảnh vật, tranh Phùng Văn Tuệ mở ra một trường biểu đạt tự do hơn, nơi thiên nhiên và con người được chuyển hóa qua ngôn ngữ biểu hiện, trừu tượng. Những mảng màu đan xen, chồng lấn cùng đường nét phóng khoáng, đứt nối tạo nên bề mặt giàu nhịp điệu và sức căng thị giác.

Hình ảnh vẫn thấp thoáng dấu vết hiện thực nhưng không bị giới hạn trong hình hài cụ thể, trở thành điểm khởi phát cho những liên tưởng về ký ức, thời gian và đời sống nội tâm. Với cách tiếp cận này, hội họa không dừng ở việc tái hiện thế giới hiện hữu mà hướng đến kiến tạo một thế giới cảm giác, dành cho người xem khoảng tự do để đối thoại với tác phẩm bằng chính trải nghiệm của mình.

Tác phẩm "Khởi sinh" của họa sĩ Phùng Văn Tuệ. (Ảnh: NVCC)

Một hướng tìm tòi khác được thể hiện trong 13 tác phẩm sơn mài của Phạm Đình Tùng. Từ những đề tài gần gũi với đời sống, họa sĩ đi sâu khám phá khả năng chuyển hóa hình ảnh qua quan sát, tưởng tượng và cảm nhận cá nhân. Sự biến chuyển của sơn ta, chiều sâu bề mặt cùng tương tác giữa các sắc độ vừa tạo hiệu quả thị giác, vừa mở ra những khả năng thử nghiệm tạo hình.

Phía sau câu chuyện khai thác chất liệu là quan niệm sáng tác đề cao tự do và sự thành thật với bản thân, đồng thời tìm kiếm bao tầng cảm xúc khuất lấp bên trong các hình ảnh tưởng chừng quen thuộc.

Sơn mài trong sáng tác của Nguyễn Hùng Cường gợi chiều sâu văn hóa và dấu tích thời gian, còn với Phạm Đình Tùng, chất liệu trở thành không gian thử nghiệm, mở rộng khả năng biểu đạt của người nghệ sĩ. Sáu họa sĩ với sáu cách tiếp cận khác nhau cùng gặp nhau ở nỗ lực chuyển hóa trải nghiệm sống thành ngôn ngữ hội họa.

Thiên nhiên, ký ức, thời gian và những hình ảnh đời thường vượt khỏi vai trò đề tài để trở thành chất liệu cho suy tưởng và tìm tòi tạo hình. Sự hội tụ không làm lu mờ cá tính sáng tạo; ngược lại, những khác biệt về chất liệu, bút pháp và quan niệm thẩm mỹ tạo nên khả năng đối thoại, bổ sung cho nhau.

Qua nhiều năm đồng hành, các họa sĩ đã cùng xây dựng "Tụ" thành điểm hẹn nghệ thuật, nơi những người chung cội nguồn văn hóa có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và làm mới hành trình sáng tạo.

Mỗi kỳ triển lãm là dịp nhìn lại những tìm tòi đã qua, đồng thời mở ra nhiều hướng biểu đạt mới, khẳng định cá tính riêng trong sự gắn kết chung. Từ nền tảng chung, "Tụ" hướng đến hành trình nuôi dưỡng tinh thần đối thoại, khuyến khích sáng tạo và đưa những giá trị nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, góp thêm những tiếng nói riêng vào đời sống mỹ thuật đương đại.