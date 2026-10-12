Triển lãm trực tuyến '70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM'

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), Ban Biên tập Ảnh (Thông tấn xã Việt Nam) thực hiện triển lãm ảnh trực tuyến: “70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM”, tại địa chỉ: https://trienlamanh.vnanet.vn/70-nam-ngay-truyen-thong-hoi-lien-hiep-thanh-nien-viet-nam

70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn khẳng định vị trí quan trọng trong đoàn kết, tập hợp, chăm lo cho thanh niên, khơi dậy, bồi đắp lòng yêu nước, khát khao cống hiến, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và giàu khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Triển lãm gồm hơn 30 tấm ảnh tổng hợp dấu ấn 7 thập kỷ hình thành, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, từ những ngày đầu khi thành lập, với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với những bức ảnh tham gia phong trào chống Mỹ cứu nước"Ba sẵn sàng", "Năm xung phong"…cho đến các hoạt động Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng, "Tuổi trẻ giữ nước", “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, Thanh niên Việt Nam đoàn kết, hội nhập, phát triển, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”…. thể hiện trách nhiệm, bản lĩnh, khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Không gian triển lãm ảnh là nơi nhìn lại một chặng đường vẻ vang của Hội, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thôi thúc mỗi đoàn viên, hội viên và thanh niên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, viết tiếp những trang sử vàng của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại mới.

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