Triển lãm ảnh, trình diễn, thực hành Di sản văn hoá Việt Nam được tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình). Chương trình được Bộ VHTTDL giao Cục Di sản Văn hoá, phối hợp cùng Sở VHTT tỉnh Ninh Bình tổ chức để chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24.11) và Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23.11).

Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu khai mạc

Tới dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong; PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá; GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở VHTT, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh; các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu; các nghệ nhân trình diễn, thực hành di sản dân gian; cùng hàng nghìn nhân dân, du khách tham dự.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định: Di sản văn hoá là kết tinh trí tuệ, tâm hồn và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam và là tài sản quý giá, nguồn lực nội sinh quan trọng trong xây dựng nền tảng tinh thần, củng cố bản sắc và phát triển đất nước bền vững.

Thứ trưởng Hồ An Phong và các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh Di sản Văn hoá Việt Nam tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

Đặc biệt, Di sản văn hoá phi vật thể được lưu giữ, thực hành và trao truyền trong đời sống cộng đồng. Nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể giữ vai trò trực tiếp trong sáng tạo, bảo vệ và phát huy sức sống của di sản. Vì vậy, bảo vệ di sản phải lấy cộng đồng làm chủ thế, gắn với môi trường thực hành và sự trao truyền giữa các thế hệ.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam đã xác định những định hướng chiến lược quan trọng, khẳng định văn hoá và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn cho phát triển đất nước. Đồng thời, nhấn mạnh Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hoá.

Thứ trưởng Hồ An Phong cùng các đại biểu bên bức ảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) năm 1961 tại Triển lãm

Các văn bản triển khai Nghị Quyết 80-NQ/TW tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, phát triển văn hoá, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hoá.

Chuỗi hoạt động lần này không chỉ nhằm tôn vinh, giới thiệu di sản văn hoá mà còn góp phần đưa văn hoá vào đời sống, tạo điều kiện để nhân dân tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hoá. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các vùng miền, cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Thứ trưởng Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh tại không gian trình diễn tri thức trồng và chế biến trà Thái Nguyên

Thứ trưởng Hồ An Phong tin tưởng rằng các hoạt động trưng bày, trình diễn, thực hành, giao lưu và giáo dục di sản sẽ giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, văn hoá của cha ông, từ đó bồi đắp tình yêu di sản, ý thức và trách nhiệm bảo vệ di sản văn hoá Việt Nam.

Để các hoạt động đạt hiệu quả thiết thực, Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng kế hoạch. Các bảo tàng, Ban quản lý di tích phát huy vai trò giới thiệu, kết nối và lan toả giá trị di sản văn hoá. Đồng thời, mong muốn các nghệ nhân, người thực hành di sản và cộng đồng chủ thể tích cực chia sẻ tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm để nhân dân và du khách tích cực tham gia, trải nghiệm và cùng chung tay bảo vệ di sản.

Thứ trưởng Hồ An Phong cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các nghệ nhân người Mường Ninh Bình

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Bộ VHTTDL chọn tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư để chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam và Ngày Di sản văn hoá Việt Nam là sự kiện rất có ý nghĩa đối với tỉnh Ninh Bình. Đây là cơ hội để Ninh Bình tiếp tục lan toả, chia sẻ cũng như là giới thiệu, quảng bá những hình ảnh giá trị di sản của cha ông tới du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Đồng thời, chương trình cũng là cơ hội rất quý để công chúng, người dân, du khách có dịp gặp gỡ, trao đổi với các nghệ nhân, nghe họ kể về di sản, được trải nghiệm trực tiếp, được học hỏi về các nhạc cụ, những làn điệu chèo, hát xẩm… hay tự tay làm những sản phẩm thủ công truyền thống.

Thứ trưởng Hồ An Phong thăm hỏi, động viên các nghệ nhân, những người thực hành di sản

Chương trình triển lãm, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hoá chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24.11) và Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23.11) được tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư trong 2 ngày 21, 22.11.

Tại đây, có chuỗi hoạt động đặc sắc như: Triển lãm ảnh Di sản văn hoá Việt Nam; Trưng bày, giới thiệu di sản của các bảo tàng, ban quản lý di tích; Trình diễn, thực hành di sản văn hoá phi vật thể: Phở Hà Nội, Phở Nam Định, Tranh dân gian Đồng Hồ, Tò he, Kéo co ngồi, Thư pháp, Nghề thêu ren Ninh Hải, Ném còn…; Tuyên truyền, giao lưu thông qua các chương trình giáo dục di sản; Trưng bày chuyên đề về cổ vật tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, Bảo tàng Long Giang…