Triển lãm 'Trên núi-Dưới đồi': Tôn vinh di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật

Khai mạc triển lãm "Trên núi-Dưới đồi" tại MGallery Collection. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Khởi nguồn từ sáng kiến mở cửa các di tích lịch sử tại Pháp năm 1984, Ngày Di sản châu Âu trở thành sự kiện thường niên từ năm 1985. Hằng năm, các di tích, công trình lịch sử và địa danh văn hóa vốn hạn chế đón khách, dịp này sẽ mở cửa, giúp công chúng khám phá và chiêm ngưỡng những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc phong phú của châu Âu.

Góp phần lan tỏa tinh thần của ngày di sản, triển lãm "Trên núi-Dưới đồi" là sự kiện trong chuỗi hoạt động MGallery Heritage Days nhằm tôn vinh di sản qua những trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật giàu cảm hứng. Giữa vùng cao Tây Bắc, không gian nghệ thuật MGallery Collection đem đến những góc nhìn mới giàu cảm xúc về lịch sử, văn hóa và bản sắc của vùng đất qua những tác phẩm nghệ thuật.

Tác phẩm sơn mài của nghệ sĩ Phạm Trà My trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Triển lãm giới thiệu tác phẩm của 5 nghệ sĩ: Phạm Thái Bình, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Quốc Trung, Phạm Trà My và Phạm Thùy Tiên. Phong phú về chất liệu, từ hội họa, sơn mài, giấy xé dán đến điêu khắc... phong cảnh thiên nhiên, cảm xúc và trải nghiệm cá nhân trở thành chất liệu để các nghệ sĩ khắc họa mối quan hệ giữa cảnh sắc, con người và ký ức. Đặt trong cùng không gian, 28 tác phẩm mở ra các góc nhìn và sự kết nối giữa cảnh quan bên ngoài và thế giới nội tâm của người sáng tác.

Nhóm tác giả tham gia triển lãm. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Chia sẻ khai mạc triển lãm, bà Chaewon Park, Tổng Quản lý tạm quyền khách sạn Hotel de la Coupole Sapa cho biết: Sự kiện được lấy cảm hứng từ tinh thần của ngày di sản - dịp mở cửa những không gian lịch sử, mời mọi người khám phá những giá trị ẩn chứa bên trong. Di sản không chỉ thể hiện trong kiến trúc mà còn hiện diện trong nghệ thuật. Không gian nghệ thuật MGallery Collection là địa điểm triển lãm mới - nơi những câu chuyện có thể truyền cảm hứng đến mọi người.

Du khách tham quan triển lãm. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Là đơn vị tuyển chọn các tác phẩm trưng bày tại triển lãm, ông Hoàng Nghĩa Hoàng, Giám đốc điều hành Hanoi Studio Gallery cho biết: “Trên Núi-Dưới Đồi” là cuộc gặp gỡ của các nghệ sĩ với góc nhìn và ngôn ngữ riêng, song các tác phẩm cùng kể về di sản, thiên nhiên và con người. Sa Pa với các lớp văn hóa, cảnh quan và kiến trúc trở thành không gian để nghệ thuật bổ sung thêm những câu chuyện mới.

Tác phẩm trưng bày tại triển lãm “Trên Núi-Dưới Đồi”. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Giữa cảnh sắc Sa Pa đang mùa lúa chín, không gian nghệ thuật tại vùng cao Tây Bắc mang đến những trải nghiệm mới truyền cảm hứng cho cộng đồng địa phương, du khách và điểm đến. Tiến sĩ, kiến trúc sư Phạm Thái Bình, Trưởng khoa Thiết kế Mỹ thuật, Viện trưởng Viện Nghệ thuật, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ: Với những góc nhìn và cảm xúc riêng, nhóm nghệ sĩ hy vọng sẽ góp thêm màu sắc và cảm xúc cho vùng đất Sa Pa.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 25/10.