Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Tham dự lễ khai mạc, về phía Lào có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bounleua Phandanouvong, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Khonsavanh Somphaxay, Thứ trưởng Công an, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Lào. Về phía Việt Nam, có Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, đại diện các cơ quan Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào và đông đảo công chúng yêu nghệ thuật hai nước.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn sức mạnh nội sinh và cầu nối tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ cho biết triển lãm là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, góp phần chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hai nước, Đại sứ khẳng định trong giai đoạn hai nước tiếp tục làm sâu sắc nội hàm quan hệ “gắn kết chiến lược”, văn hóa chính là dòng chảy bền bỉ nuôi dưỡng, kết nối và trao truyền tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào qua các thế hệ.

Các đại biểu tham dự triển lãm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Triển lãm được tổ chức nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, 80 năm sau khi tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946). Đây cũng là dịp để tăng cường sự gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ giữa những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của hai nước.

Với 50 tác phẩm được giới thiệu, triển lãm tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi văn hóa Việt Nam và Lào cùng hiện diện, giao thoa và đối thoại thông qua ngôn ngữ hội họa; 28 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam khai thác nhiều đề tài về di sản văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán và đời sống các dân tộc. Qua đó, giúp công chúng Lào khám phá chiều sâu văn hóa, vẻ đẹp truyền thống và sức sống của di sản Việt Nam. Trong khi đó, 22 tác phẩm của các họa sĩ Lào khắc họa sinh động đời sống tinh thần, lòng nhân ái, sự hiếu khách, tinh thần yêu chuộng hòa bình và vẻ đẹp bình dị của con người đất nước Triệu Voi.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đặt trong cùng một không gian nghệ thuật, các tác phẩm của họa sĩ hai nước không chỉ giới thiệu những nét riêng trong bản sắc văn hóa mỗi dân tộc mà còn gợi mở những điểm tương đồng về lịch sử, truyền thống, đời sống tinh thần và những giá trị nhân văn. Qua hội họa, công chúng có thể cảm nhận rõ hơn rằng mỗi dân tộc đều có những di sản riêng đáng trân trọng, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và khát vọng gìn giữ những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Triển lãm là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa hướng tới Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2027, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2027). Qua ngôn ngữ hội họa, triển lãm góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu văn hóa và tiếp tục vun mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái.