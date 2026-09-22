Triển lãm tôn vinh phụ nữ trong khoa học

Du khách tham quan triển lãm chiều 22/9. Ảnh: KHÁNH LINH

Bà Carmen Cano de Lasala, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam, cùng đại diện các sở, ngành liên quan của thành phố đến dự.

Với chủ đề: “Phụ nữ trong khoa học: Escape Road - Hành trình tìm kiếm các nhà khoa học tương lai đạt giải Nobel”, triển lãm giới thiệu 26 nhà khoa học nữ từng được trao các giải thưởng khoa học danh giá như Nobel, Abel và Huy chương Fields. Các tư liệu tập trung vào tiểu sử, hành trình nghiên cứu và thành tựu của các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực như y học, công nghệ sinh học, hóa học, vật lý, toán học...

Với “Góc truyền cảm hứng: Các nhà khoa học nữ người Tây Ban Nha”, Ban tổ chức giới thiệu 8 nhà khoa học nữ tiêu biểu của Tây Ban Nha thuộc nhiều thế hệ và lĩnh vực nghiên cứu. Những câu chuyện về quá trình học tập, nghiên cứu, sáng tạo và vượt qua thử thách góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên nữ...

Hoạt động giáo dục “Khám phá cùng nhà khoa học” dành cho học sinh THCS trong khuôn khổ triển lãm. Ảnh: KHÁNH LINH

Dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng và Đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức hoạt động giáo dục “Khám phá cùng nhà khoa học” dành cho học sinh THCS. Các em được giao lưu, tìm hiểu hành trình trở thành nhà khoa học, trải nghiệm thí nghiệm vui, nhập vai “Nhà khoa học nhí” và tham gia cuộc thi Rung chuông vàng “Hành trình kiến tạo tri thức”.

Triển lãm kéo dài đến ngày 30/9 tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 31 Trần Phú, phường Hải Châu.