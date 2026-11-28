Sự kiện nằm trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), giới thiệu những đóng góp của các nghệ sĩ nhiều thế hệ trong việc khắc họa lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội qua điện ảnh.

Triển lãm khai mạc lúc 10h30 ngày 28/11, hưởng ứng HANIFF VIII, đồng thời hướng tới tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Thông qua các tư liệu, hình ảnh và tác phẩm tiêu biểu, công chúng có dịp nhìn lại hành trình sáng tạo của những nghệ sĩ đã dành nhiều tâm huyết cho điện ảnh Việt Nam, góp phần lưu giữ ký ức và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Các đại biểu thực hiên nghi lễ khai mạc triển lãm. (Nguồn: BTC)

Những câu chuyện Hà Nội qua góc nhìn nghệ sĩ

Hà Nội từ lâu là nguồn cảm hứng của nhiều thế hệ nghệ sĩ điện ảnh. Trên màn ảnh, Thăng Long - Hà Nội hiện lên với chiều sâu lịch sử, những trang đấu tranh hào hùng, vẻ đẹp kiến trúc và nhịp sống bình dị, thanh lịch của người Tràng An. Mỗi tác phẩm góp thêm một lát cắt về diện mạo Thủ đô qua từng thời kỳ, đồng thời lưu giữ những ký ức đô thị và giá trị văn hóa của người Việt.

Triển lãm giới thiệu chân dung và dấu ấn sáng tạo của nhiều Nghệ sĩ Nhân dân như Ngô Mạnh Lân, Hải Ninh, Đặng Nhật Minh, Bùi Đình Hạc, Trần Văn Thủy, Bạch Diệp… cùng các đạo diễn, diễn viên, họa sĩ thiết kế mỹ thuật và nhà làm phim có tác phẩm gắn với Hà Nội.

Ở thể loại hoạt hình, những bộ phim như Chuyện cổ thành Ốc, Chuyện ông Gióng, Rồng lửa Thăng Long tái hiện truyền thuyết, huyền sử và dấu ấn lịch sử qua ngôn ngữ tạo hình giàu sức tưởng tượng.

Với phim truyện, hình ảnh Hà Nội trong chiến tranh và đời sống thường nhật được khắc họa qua các tác phẩm Em bé Hà Nội, Hà Nội - mùa đông 46, Hà Nội 12 ngày đêm, Hà Nội mùa chim làm tổ, Mùa ổi, Hoa nhài. Trong khi đó, phim tài liệu Chuyện tử tế đem đến góc nhìn chân thực, giàu tính nhân văn về con người và xã hội.

Thông qua ba thể loại hoạt hình, phim truyện và phim tài liệu, các nghệ sĩ đã góp phần ghi lại những biến chuyển của Hà Nội, từ chiều sâu lịch sử đến nhịp sống đương đại. Triển lãm cũng là dịp tri ân những người làm phim đã góp phần xây dựng hình tượng Thủ đô trên màn ảnh, đưa những câu chuyện về Hà Nội đến với khán giả trong nước và quốc tế.

Nhìn lại hành trình HANIFF, giới thiệu điện ảnh đương đại

Không gian triển lãm được tổ chức theo ba chủ đề. Chủ đề thứ nhất giới thiệu nhận diện HANIFF VIII, gồm logo, khẩu hiệu và poster chính thức. Đáng chú ý, hình ảnh bộ nhận diện của tám kỳ liên hoan phim được trưng bày, giúp công chúng nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của sự kiện, cũng như những nỗ lực kết nối điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chủ đề thứ hai tập trung vào các Nghệ sĩ Nhân dân và những tác phẩm điện ảnh về Hà Nội. Chân dung nghệ sĩ được giới thiệu cùng dấu ấn sáng tạo ở ba thể loại phim hoạt hình, phim truyện và phim tài liệu. Cách tiếp cận này làm nổi bật sự đa dạng trong ngôn ngữ thể hiện, từ việc tái hiện truyền thuyết, lịch sử đến phản ánh đời sống và lưu giữ tư liệu về Thủ đô.

Triển lãm diễn ra trong suốt thời gian diễn ra HANIFF VIII từ ngày 28/11 đến 2/12. (Nguồn: BTC)

Ở chủ đề thứ ba, triển lãm trưng bày poster 30 bộ phim Việt Nam đương đại được lựa chọn trình chiếu trong Chương trình toàn cảnh của HANIFF VIII, gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn. Đây là dịp để khán giả tiếp cận diện mạo điện ảnh Việt Nam qua những tác phẩm mới, đồng thời kết nối các giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ với sáng tạo của những nhà làm phim hôm nay.

Với nội dung trưng bày kết hợp giữa dấu ấn lịch sử và diện mạo đương đại, triển lãm góp phần mở rộng trải nghiệm của công chúng tại HANIFF VIII, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội qua những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nghệ thuật và văn hóa.