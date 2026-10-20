Triển lãm 'Tiếng vọng dân gian': Tôn vinh hình tượng phụ nữ Việt trong văn hóa dân gian

Sự kiện do nhà xuất bản Major Books khởi xướng, phối hợp tổ chức cùng Studio ARTiculate. Triển lãm lấy cảm hứng từ kho tàng truyện cổ tích do cố học giả Nguyễn Đổng Chi sưu tầm và biên soạn, mở ra một không gian để công chúng tiếp cận những câu chuyện quen thuộc bằng cách thể hiện mới, đồng thời nhìn lại các giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Triển lãm diễn ra tại khu vực Nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Diệu Thương

Tại không gian trưng bày, hơn 40 tác phẩm minh họa mang đến những cách thể hiện đa dạng về thế giới truyện cổ tích Việt Nam. Các bức tranh gây chú ý bởi sự kết hợp giữa màu sắc phong phú, đường nét mềm mại và những hình ảnh giàu tính biểu tượng. Cách sắp xếp nhân vật trong mối liên hệ với cảnh vật xung quanh góp phần tạo nên không gian nghệ thuật giàu sức gợi, đưa người xem đến gần hơn với thế giới dân gian được tái hiện qua trí tưởng tượng của họa sĩ.

Dấu ấn mỹ thuật truyền thống thể hiện rõ trong cách tạo hình của Jeet Zdũng, lấy cảm hứng từ những chất liệu dân gian. Việc kết hợp màu sắc, họa tiết và hiệu ứng bề mặt tạo nên phong cách riêng, vừa gợi nhắc những hình thức nghệ thuật quen thuộc, vừa mở ra cách tiếp cận mới đối với các câu chuyện cổ tích.

Qua ngôn ngữ hội họa, những nhân vật dân gian không chỉ được tái hiện về hình dáng mà còn gắn với không gian văn hóa và đời sống tinh thần của người Việt.

Du khách quốc tế tham quan tại triển lãm. Ảnh: Diệu Thương

Điểm nhấn của triển lãm là hình tượng người phụ nữ trong truyện dân gian Việt Nam. Từ góc nhìn nghiên cứu của Nguyễn Đổng Chi về vai trò của nhân vật nữ trong kho tàng truyện cổ tích, họa sĩ khắc họa những hình tượng đa diện bằng ngôn ngữ hội họa giàu cảm hứng truyền thống. Tạo hình gợi nhớ tranh Đông Hồ, kết hợp với cảnh sắc và đời sống thường nhật, làm nổi bật mối liên hệ giữa người phụ nữ với cộng đồng và không gian văn hóa Việt.

Triển lãm cũng là một phần trong dự án kết nối văn hóa Việt Nam với độc giả quốc tế, tiếp nối hành trình đưa truyện cổ tích Việt đến gần hơn với công chúng nước ngoài thông qua nghệ thuật minh họa. Dự án góp phần mở rộng khả năng tiếp cận những câu chuyện truyền thống Việt Nam, đồng thời giới thiệu các giá trị văn hóa bản địa đến độc giả thuộc những nền văn hóa khác nhau.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Diệu Thương