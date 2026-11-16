Triển lãm Thơ Thiền cổ điển Việt Nam: Sâu sắc, thơ mộng và thiền vị

Sự kiện được tổ chức nhân dịp chào mừng năm thứ nhất Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, góp phần tôn vinh di sản văn hóa dân tộc và khẳng định giá trị trường tồn của thơ Thiền trong đời sống đương đại.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu khai mạc

Buổi lễ khai mạc có sự tham dự của ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM; bà Hồng Kim Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa và Nghệ thuật - Ban Tuyên giáo Thành ủy; kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; Giáo sư Lê Mạnh Thát; Tiến sĩ Đặng Thị Phương Nhi, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang; đặc biệt sự hiện diện của nhóm tác giả - nhà thơ Nguyễn Duy, nhà thơ Nguyễn Bá Chung cùng các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử; các nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ yêu thích di sản tiền nhân.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM phối hợp với nhóm tác giả và Trường Đại học Văn Lang tổ chức cuộc triển lãm thơ Thiền cổ điển Việt Nam, cùng với hai bộ sách mang tên của nhà thơ Nguyễn Duy nhân dịp kỷ niệm ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Theo ông Khuê, các tác phẩm trưng bày có tính mỹ thuật độc đáo, sự tinh tế của dịch thuật và nghệ thuật thư pháp mang đậm dấu ấn về hơi thở thiền. "Sự kiện không chỉ phát huy giá trị di sản của thơ Thiền, mà còn góp phần làm tăng thêm sự phong phú về đời sống tinh thần của người thưởng lãm.", ông nhấn mạnh.

Nhà thơ, nhà nghiên cứu Nguyễn Bá Chung chia sẻ hành trình của thơ Thiền Việt Nam gần một phần tư thế kỷ

Đại diện nhóm tác giả, nhà thơ Nguyễn Bá Chung cảm ơn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM, Đại học Văn Lang đã bảo trợ, cung cấp nhân sự góp phần hoàn thành cuộc triển lãm.

"Hơn nữa chúng tôi muốn đặc biệt ghi ơn nhà thơ Nguyễn Duy, người có thể coi là linh hồn của cuộc triển lãm. Nguyễn Duy đã bỏ ra hơn 20 năm vừa sáng tạo những câu thơ Việt hóa của thơ Thiền, vừa tìm ra những phương tiện hiện đại để chuyên chở nội dung sâu sắc của nó trên những tấm panels thơ mộng hoặc những hình ảnh giàu thiền vị để chúng ta có những hiện vật trưng bày ngày hôm nay.", nhà thơ Nguyễn Bá Chung chia sẻ.

Ông cũng cho biết, triển lãm thơ Thiền đầu tiên được tổ chức vào năm 2005 tại TP.HCM, sau đó là ở Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức, cố đô Huế, Đà Lạt, Thủ đô Hà Nội và mới đây nhất là tại Đại học Văn Lang. "Lần này có ý nghĩa đặc biệt hơn, vì đây là sự kiện văn hóa chào mừng năm thứ nhất Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, ngay tại nơi xuất phát cuộc hành trình của thơ Thiền Việt Nam gần một phần tư thế kỷ, nối liền một vòng Việt Nam và khép trọn một vòng quanh trái đất".

Tập thơ Thiền Lý - Trần độc bản in trên giấy dó khổ A0 được trưng bày tại triển lãm

Được biết, điểm nhấn của triển lãm là hình ảnh hai tuyển tập thơ Thiền cổ điển Việt Nam được biên soạn và chuyển ngữ sang ba thứ tiếng Hán - Việt - Anh, ghi dấu nỗ lực gìn giữ và đưa di sản thơ Thiền Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Tại triển lãm này, công chúng được ngắm lại Tuyển tập Thơ Thiền Lý - Trần do nhà thơ Nguyễn Duy phối hợp cùng hai nhà thơ Nguyễn Bá Chung và Kevin Bowen biên soạn, biên dịch, được NXB Văn Hóa Sài Gòn ấn hành năm 2005. Đặc biệt, độc bản in trên giấy dó truyền thống, khổ 81 × 111cm, nặng 30kg, cùng 15 trang thơ trong sách được in trên vải canvas, lồng khung kích thước 60 × 80cm; Tuyển tập Thơ Thiền Lê - Nguyễn do nhà thơ Nguyễn Duy hợp tác với hai nhà thơ Nguyễn Bá Chung và Sam Hamill biên soạn, biên dịch, được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2019.

Nhà thơ Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung lưu niệm cùng các nhân sĩ trí thức, người yêu thích thơ Thiền cổ điển Việt Nam tại triển lãm

Tại triển lãm còn có chương trình diễn xướng các tác phẩm thơ Thiền, mang đến không gian giao thoa giữa thơ cổ và hiện đại, với sự tham gia của các nhà thơ, nghệ sĩ chuyên nghiệp, góp phần đưa những giá trị của thơ Thiền đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Ngày mai, 17-11, Ban Tổ chức sẽ tổ chức tọa đàm “Thơ Thiền cổ điển trong tiến trình lịch sử văn hóa dân tộc”, với sự tham gia trao đổi của các nhà nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, văn học và công chúng quan tâm. Chương trình hướng đến việc nhìn nhận những đóng góp của thơ Thiền đối với đời sống tư tưởng, văn hóa và tinh thần dân tộc qua các thời kỳ lịch sử.

Triển lãm thơ Thiền cổ điển Việt Nam diễn ra từ ngày 16 đến 21-11-2026 tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM)

Được biết, triển lãm thơ Thiền cổ điển Việt Nam diễn ra từ ngày 16 đến 21-11-2026 tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM), mở cửa tự do (giờ hành chính), chào đón đông đảo công chúng đến tham quan, thưởng lãm và cùng khám phá những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của thơ Thiền Việt Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Các tác giả cùng chư tôn đức tham dự

TS. Lương Thị Phương Nhi phát biểu

Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, NSND Lê Tiến Thọ và NSND Hồng Ngát trình diễn tác phẩm của các thiền sư Đỗ Pháp Thuận (Quốc tộ), Trần Nhân Tông (Cư trần lạc đạo), Chân Nguyên... với giọng đọc nguyên âm và dịch thơ chạm vào lòng người tham dự

Cắt băng khai mạc

Trò chuyện với hai tác giả, nhà thơ Nguyễn Duy và nhà thơ, nhà nghiên cứu Nguyễn Bá Chung

Không gian thiền vị và thơ mộng

Thơ thiền của tiền nhân được trình bày đa ngữ trên các phương tiện hiện đại

Ngẫm từng thông điệp của người xưa

Lưu giữ để làm phong phú thêm cho đời sống tinh thần

Những nội dung sâu sắc được chuyên chở trên các phương tiện hiện đại

Thiền vị

Bìa của ấn phẩm Thơ Thiền Lý - Trần do NXB Văn Hóa Sài Gòn ấn hành 2005

Cách trình bày thơ mộng

Một góc triển lãm

Ngày mai, 17-11, Ban Tổ chức sẽ tổ chức tọa đàm “Thơ Thiền cổ điển trong tiến trình lịch sử văn hóa dân tộc”, với sự tham gia trao đổi của các nhà nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, văn học và công chúng quan tâm