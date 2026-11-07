Triển lãm 'Thái Nguyên 195 năm – Thành tựu hội nhập và phát triển' thu hút 10.000 lượt khách tham quan

Học sinh đến tham quan triển lãm 195 năm Thái Nguyên.

Với diện tích trưng bày 360m², cạnh Trung tâm Văn hóa tỉnh, triển lãm giới thiệu hơn 700 hình ảnh, hiện vật, tư liệu, được bố trí thành 3 phần với 8 chủ đề, phản ánh quá trình hình thành, đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của tỉnh Thái Nguyên từ năm 1831 đến nay.

Phần trưng bày đầu tiên giới thiệu giai đoạn 1831–1945, tập trung vào quá trình thành lập tỉnh, các phong trào đấu tranh yêu nước và những sự kiện lịch sử tiêu biểu. Trong đó, Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 và Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là những dấu mốc quan trọng, thể hiện truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Giai đoạn 1946–1975 tái hiện những đóng góp của Thái Nguyên trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, triển lãm giới thiệu vai trò của Thái Nguyên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời làm nổi bật tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm 195 năm Thái Nguyên.

Phần trưng bày từ năm 1975 đến nay tập trung giới thiệu những thành tựu trong công cuộc xây dựng, đổi mới và hội nhập. Các nội dung phản ánh sự phát triển trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Diễn ra trong thời gian tổ chức Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026, triển lãm đã thu hút khoảng 10.000 lượt người đến tham quan, tìm hiểu; góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và những thành tựu phát triển của địa phương.