Triển lãm 'Tâm Đạo' qua thư pháp tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo

Triển lãm do Câu lạc bộ Nghệ nhân Thư pháp Việt Nam (trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam) chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Hội Marketing Việt Nam (VMA), Nhân Humanity và VietnamMarcom tổ chức.

Nghệ nhân thư pháp tặng chữ thư pháp tri ân các thầy cô giáo.

Thông qua các tác phẩm thư pháp, triển lãm gửi gắm thông điệp về chữ Tâm, chữ Đạo, lòng biết ơn và sự tận tụy của những người đang đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện vẻ đẹp nghệ thuật của con chữ mà còn gợi nhắc truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Không gian trưng bày các tác phẩm thư pháp ca ngợi công ơn của thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, Tiến sĩ danh dự Võ Dương, Kỷ lục gia thế giới, Nghệ nhân quốc gia, Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ nhân Thư pháp Việt Nam cho biết, triển lãm là hoạt động tri ân đội ngũ thầy cô giáo, các chuyên gia cùng tập thể cán bộ, nhân viên đang tận tụy đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Thông qua nghệ thuật thư pháp, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa những thông điệp tốt đẹp về đạo lý làm người, đồng thời đưa nghệ thuật thư pháp chữ Quốc ngữ đến gần hơn với giảng viên, sinh viên và công chúng.

Theo Tiến sĩ Võ Dương, việc giới thiệu thư pháp chữ Quốc ngữ trong không gian đại học còn tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận nghệ thuật truyền thống dưới góc nhìn đương đại. Qua đó, người thưởng lãm có thể cảm nhận vẻ đẹp của từng con chữ, cũng như những giá trị văn hóa và triết lý sống được gửi gắm trong mỗi tác phẩm.

Nghệ nhân thư pháp giao lưu, tặng chữ thầy cô và các em sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bên cạnh hoạt động thưởng lãm, chương trình còn tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên và công chúng giao lưu trực tiếp với các nghệ nhân, tìm hiểu nghệ thuật thư pháp chữ Quốc ngữ - sự kết hợp giữa nét chữ hiện đại với hồn cốt văn hóa dân tộc, gắn với quan niệm “nét chữ, nết người”.

Công chúng thăm quan và thưởng lãm các tác phẩm.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 12/11/2026 tại Sảnh D, cơ sở 1 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh).