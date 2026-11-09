Triển lãm tài liệu lưu trữ về kiến trúc, đô thị Việt Nam, đang đề cử UNESCO ghi danh

Những bản vẽ kiến trúc, hồ sơ thiết kế, quy hoạch, thi công và hình ảnh gốc sẽ được giới thiệu một cách hệ thống, mở ra những góc nhìn thú vị về lịch sử kiến trúc và quá trình hình thành, biến đổi diện mạo đô thị Việt Nam.

Thông tin trên được Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho biết vào sáng 9/11. Theo đó, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858–1945 trong tài liệu lưu trữ”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và hưởng ứng năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.

Một số hình ảnh về triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858–1945 trong tài liệu lưu trữ” (ảnh: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)

Tại Việt Nam, các công trình kiến trúc Pháp thời kỳ 1858–1945 đã trở thành một phần thân thuộc trong không gian sống và diện mạo di sản đô thị từ Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Lạt đến TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh những giá trị hiện hữu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc - nghệ thuật và quy hoạch, ẩn sau mỗi công trình là một di sản tài liệu lưu trữ gốc đồ sộ gồm các bản vẽ, hồ sơ thiết kế, thi công, trùng tu, bảo tồn… Đây là nguồn chứng cứ xác thực phục vụ nghiên cứu lịch sử kiến trúc, quy hoạch đô thị, đồng thời là nguồn tư liệu vô giá giúp nhận diện, khẳng định và trao truyền trọn vẹn giá trị di sản.

Triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858–1945 trong tài liệu lưu trữ” giới thiệu hồ sơ, bản đồ và hình ảnh về phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858–1945, hiện đang bảo quản tại các Trung tâm lưu trữ quốc gia của Việt Nam và Lưu trữ quốc gia hải ngoại Pháp.

Thông qua các bản vẽ, hồ sơ thiết kế, quy hoạch và hình ảnh gốc được trưng bày một cách hệ thống, triển lãm tái hiện diện mạo đô thị qua từng thời kỳ, làm rõ quá trình hình thành, biến đổi và sự thích ứng độc đáo của kiến trúc với điều kiện tự nhiên, khí hậu bản địa.

Với sự đồng hành của AA Corporation, các cơ quan chuyên môn, cơ sở đào tạo, trường học, doanh nghiệp và giới chuyên gia, triển lãm không chỉ kết nối công chúng với lịch sử qua tài liệu lưu trữ gốc mà còn là bước đi quan trọng nhằm khẳng định tầm vóc di sản, giá trị nổi bật toàn cầu của khối tài liệu, hướng tới mục tiêu ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới của UNESCO.

Bên cạnh tài liệu lưu trữ, khách tham quan sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các mô hình kiến trúc do một số trường giới thiệu, khám phá những ấn phẩm nghiên cứu chuyên sâu do các chuyên gia trưng bày, giới thiệu; đồng thời gặp gỡ, trao đổi với giới nghiên cứu, kiến trúc và quy hoạch đô thị.

Dự kiến, triển lãm phục vụ công chúng từ ngày 23/11 tại 12 Đào Tấn, Hà Nội.