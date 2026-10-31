Triển lãm tại Busan kết nối nghệ thuật ASEAN và Mỹ Latinh

Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Triển lãm chụp ảnh lưu niệm

Chiều ngày 30/10/2026, Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) đã tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm nghệ thuật quốc tế “Đối thoại của phương Nam: Những hình ảnh chuyển giao và lần cập bến thứ hai” (Dialogues of the South: Images in Transit and the Second Arrival) tại Trung tâm Văn hóa ASEAN (ACH), thành phố Busan.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan cùng các đại biểu tham quan Triển lãm

Sự kiện có sự tham dự của Bà Đoàn Phương Lan - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan, ông Song Guido - Chủ tịch Quỹ KF, ông Choi Jaejin - Giám đốc Trung tâm Văn hóa ASEAN, đại diện ngoại giao các nước ASEAN và Cuba tại Hàn Quốc, đại diện Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại và đương đại quốc gia Hàn Quốc (MMCA), Quỹ Gwangju Biennale, Ban Tổ chức Busan Biennale, Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Kim Dal-jin, Trường Đại học Đông A cùng các nghệ sĩ và khách mời.

Hành trình của hình ảnh từ La Habana qua Hà Nội đến Busan

Hình ảnh về Việt Nam và các nước trưng bày tại Triển lãm

Triển lãm diễn ra từ ngày 30/10/2026 đến 28/02/2027, lần theo hành trình của những hình ảnh vượt qua các biên giới, khởi nguồn từ La Habana (Cuba) năm 1966, đi qua Manila, Hà Nội và nay “cập bến lần thứ hai” tại Hàn Quốc để tái hiện sự giao lưu nghệ thuật, đồng cảm và tình đoàn kết từng kết nối những vùng đất cách xa nhau về địa lý giữa ASEAN và Mỹ Latinh.

Thông tin về các bộ phim tài liệu Hà Nội, thứ Ba ngày 13 và 79 mùa xuân tại Triển lãm

Với Việt Nam, triển lãm mang ý nghĩa đặc biệt khi tái hiện phong trào đoàn kết quốc tế phản đối chiến tranh và ủng hộ Việt Nam của nhân dân ba châu lục Á - Phi - Mỹ Latinh. Tại không gian trưng bày, công chúng được xem các áp phích về Việt Nam do Tổ chức Đoàn kết Nhân dân Á- Phi-Mỹ Latinh (OSPAAAL) phát hành từ La Habana trong thập niên 1960 - 1970 và lan tỏa khắp thế giới, cùng hai bộ phim tài liệu của đạo diễn Cuba Santiago Álvarez: “Hanoi, martes 13” (Hà Nội, thứ Ba ngày 13), quay tại Hà Nội tháng 12/1966 dưới làn bom đạn, và “79 primaveras” (79 mùa xuân), bộ phim tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969. Những tư liệu lịch sử quý giá do phía Cuba và các tổ chức nghệ thuật cung cấp được đặt trong đối thoại với tác phẩm đương đại của các nghệ sĩ đến từ Philippines, Myanmar, Campuchia, Mexico và Hàn Quốc, trong đó có 25 sinh viên ngành Nghệ thuật đương đại của Trường Đại học Đông A, tạo nên một dòng chảy liền mạch từ ký ức đến hiện tại.

Hình ảnh và tư liệu về Việt Nam trưng bày tại triển lãm

Điểm nhấn của triển lãm còn là không gian trải nghiệm tương tác, nơi khách tham quan cùng các nghệ sĩ lựa chọn những chất liệu biểu trưng cho ASEAN, Busan và Mỹ Latinh để tự tay in nên tác phẩm của mình, tiếp nối truyền thống in ấn tập thể vốn là linh hồn của các áp phích đoàn kết năm xưa. Ngay tại lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan triển lãm dưới sự giới thiệu của các nghệ sĩ và theo dõi phần trình diễn kỹ thuật in tranh.

Nhân duyên lâu đời giữa ASEAN và Mỹ Latinh

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại Lễ Khai mạc Triển lãm

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan mượn câu tục ngữ Hàn Quốc “Chỉ lướt qua vạt áo cũng là nhân duyên” để nói về mối liên kết lâu đời giữa ASEAN và Mỹ Latinh - từ những con tàu Galeon nối Acapulco với Manila hơn bốn thế kỷ trước, đến Hội nghị Ba châu lục tại La Habana tháng 1/1966, nơi khởi phát một “ngôn ngữ hình ảnh” mới về tinh thần đoàn kết lan tỏa khắp thế giới. “Người Việt Nam chúng tôi sẽ không bao giờ quên những thước phim mà đạo diễn Santiago Álvarez đã quay tại Hà Nội giữa khói lửa chiến tranh, để thế giới có thể tận mắt chứng kiến hình ảnh của nhân dân chúng tôi”, Tổng Lãnh sự chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của việc triển lãm khai mạc đúng 60 năm sau sự kiện lịch sử ấy, khi tinh thần đoàn kết năm xưa đang được tiếp nối bằng hợp tác Nam - Nam ngày càng sâu rộng, tiêu biểu như Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC).

Tổng Lãnh sự đánh giá cao vai trò của Hàn Quốc và thành phố cảng Busan trong việc đưa cuộc đối thoại nghệ thuật này đến với công chúng, nơi nghệ sĩ ASEAN, Mỹ Latinh hội ngộ cùng nghệ sĩ và sinh viên nghệ thuật trẻ Hàn Quốc, biến tư liệu quá khứ thành những ý nghĩa mới của thời đại. Tổng Lãnh sự chúc mừng triển lãm, ghi nhận vai trò cầu nối của ACH từ năm 2017 và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng KF và ACH trong các sáng kiến ngoại giao văn hóa thời gian tới.

Hướng tới 10 năm Trung tâm Văn hóa ASEAN

Một góc trưng bày tài Triển lãm

Chủ tịch Quỹ KF Song Guido cho biết năm 2027 Trung tâm Văn hóa ASEAN sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập. Trong một thập kỷ qua, Trung tâm đã trở thành nhịp cầu vững chắc mở rộng giao lưu, hợp tác đa lĩnh vực giữa Hàn Quốc và ASEAN, lấy Busan làm điểm khởi đầu cho những cuộc đối thoại đương đại, KF cam kết tiếp tục phát huy mạng lưới và thành tựu đã có, củng cố vị thế của ACH như một trung tâm ngoại giao công chúng hai chiều thông qua các chương trình triển lãm, biểu diễn, diễn đàn chuyên gia và giáo dục.

Triển lãm “Đối thoại của phương Nam” mở cửa đón công chúng đến hết ngày 28/02/2027 tại Phòng Triển lãm đặc biệt, tầng 1, Trung tâm Văn hóa ASEAN, Busan.