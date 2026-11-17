Triển lãm là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, góp phần đưa thiên nhiên, hệ sinh thái bãi bồi và những giá trị văn hóa bản địa vào không gian di sản giữa lòng Thủ đô.

Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam; ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam; bà Anne-Louise Mesadieu, Phó Chủ tịch Hội đồng Vùng Île-de-France; ông Eric Soulier, Tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và cộng đồng địa phương.

Điểm nhấn của triển lãm là câu chuyện về Tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng tại phường Hồng Hà, Hà Nội. Với chiều dài hơn 2km, kết nối hai công viên rừng Phúc Tân và Chương Dương ở hữu ngạn sông Hồng, tuyến đường được khởi xướng từ năm 2024 bởi Doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds, Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam cùng Hội Phụ nữ phường Cửa Nam và cộng đồng địa phương.

Các đại biểu nghe thuyết minh, tham quan các khu vực tại triển lãm

Từ một khu vực chịu tác động của rác thải và những biến đổi tự nhiên, quá trình bồi đắp phù sa đã tạo điều kiện để hệ sinh thái nơi đây từng bước phục hồi trong khoảng 10 năm trở lại đây. Hiện khu vực là môi trường sinh sống của hơn 200 loài thực vật bản địa, 140 loài chim cư trú và di cư cùng nhiều loài động vật tự nhiên khác. Cấu trúc thảm thực vật đa tầng và hệ sinh thái bãi bồi đã biến nơi đây thành một lớp học sinh thái ngoài trời đặc biệt ngay giữa trung tâm thành phố.

Thông qua các mô hình tái chế, hình ảnh và thông tin về các loài chim, cây bản địa, triển lãm tái hiện sức sống của hệ sinh thái ven sông cũng như sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Những giá trị tưởng chừng bình dị như cây thuốc dân gian, thảm thực vật có khả năng lọc nước, chống xói lở hay vai trò của bãi bồi trong hành trình di cư của chim hoang dã được giới thiệu dưới nhiều hình thức trực quan, sinh động.

Bà Nguyễn Thị Thu, thành viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hồng Hà viết những lời nhắn gửi du khách tại triển lãm

Không gian triển lãm phía bên trong biệt thự cổ

Không gian triển lãm được tổ chức thành bốn khu vực trải nghiệm. Khu vực bên trong biệt thự giới thiệu tổng quan quá trình hình thành tuyến đường sinh thái và những câu chuyện cộng đồng; dọc lối đi phố Trần Hưng Đạo là không gian khám phá cây bản địa và tri thức dân gian ven sông. Trong khi đó, sân sỏi cạnh nhà kính tập trung giới thiệu các loài chim hoang dã và vai trò của khu vực trong hành lang di cư quốc tế. Tại không gian Vườn Di sản, công chúng có thể tìm hiểu phương án thiết kế tổng thể, nơi các giá trị văn hóa, tri thức bản địa và hệ sinh thái tự nhiên được kết nối trong các hoạt động giáo dục môi trường.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, các workshop và trải nghiệm đa giác quan cũng góp phần khuyến khích người tham quan tìm hiểu sâu hơn về đa dạng sinh học đô thị, từ đó nâng cao ý thức chung tay bảo tồn thiên nhiên.

Chia sẻ về các hoạt động sắp tới, ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam cho biết phía Pháp mong muốn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Hà Nội và Việt Nam trong những sáng kiến liên quan đến bảo vệ, phát huy giá trị các dòng sông. Đây cũng là cơ hội để các bên cùng trao đổi kinh nghiệm, hướng tới những định hướng phát triển trong tương lai.

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam

"Một hoạt động đáng chú ý sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 năm nay là sáng kiến về tương lai của các dòng sông lớn, được khởi xướng bởi một học giả người Pháp tại quốc gia này. Sáng kiến đặt ra những vấn đề về vai trò thiết yếu của các dòng sông đối với đời sống con người. Sông ngòi giống như lá phổi, những mạch máu của hành tinh, con người không thể tồn tại nếu thiếu các dòng sông" - ông Eric Soulier nói thêm.

Bà Nguyễn Thị Thu, thành viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hồng Hà chia sẻ thêm về sự thay đổi của khu vực bờ vở sông Hồng. Bà Thu cho biết trước đây, khu vực bãi Phúc Tân từng là một bãi rác lớn do người dân chưa có ý thức tốt trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ cuối năm 2023, khi các dự án cải tạo được triển khai, Hội Phụ nữ cùng Đoàn Thanh niên và người dân địa phương đã tham gia dọn dẹp, san lấp mặt bằng, xây dựng vườn rừng và các không gian sinh hoạt cộng đồng.

"Tôi phấn khởi khi khu vực này dần có thêm không gian xanh. Trước kia, muốn tìm một nơi vui chơi cho trẻ nhỏ, các gia đình phải đưa con đến tận Công viên Thống Nhất hoặc Bách Thảo. Còn hiện nay, trẻ em có sân chơi, người cao tuổi có nơi tập thể dục, người dân có không gian nghỉ ngơi, thư giãn. Khu vực ven sông cũng được cải thiện với đường đi, nơi nghỉ chân và những không gian dành cho chim, góp phần tạo nên cảnh quan xanh, thoáng đãng" - bà Thu bày tỏ.

“Sống cùng dòng sông” (Vivre avec les Fleuves) là dự án hợp tác Việt Nam - Pháp, do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam tài trợ thông qua quỹ Fonds Équipe France (FEF). Dự án tập trung vào nghiên cứu khoa học, hợp tác quy hoạch và phát triển đô thị, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến văn hóa, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về những thách thức môi trường, xã hội và văn hóa tại các khu vực ven sông.

Triển lãm “Sống cùng dòng sông - Tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng” mở cửa đón người dân và du khách từ ngày 17/11 đến hết ngày 13/12. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của mùa văn hóa “Di sản xanh” tại không gian Biệt thự di sản, số 49 Trần Hưng Đạo, diễn ra từ ngày 19/9/2026 đến ngày 10/1/2027.