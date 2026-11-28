Triển lãm Hermès in the Making mở cửa từ 27/11 đến 6/12 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội đang được giới mộ điệu thời trang Thủ đô đón nhận. Hà Nội là một trong những điểm đến của triển lãm lưu động đến từ thương hiệu thời trang gần 200 năm của Pháp được các ngôi sao hàng đầu thế giới như: Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Katy Perry, Lady Gaga... ưa chuộng.

Không gian triển lãm đạt chất lượng quốc tế.

Tại đây, người xem được gặp gỡ các nghệ nhân đại diện cho 9 ngành thủ công và có cơ hội quan sát cận cảnh kỹ nghệ bậc thầy, những bí quyết đặc trưng và cảm nhận những chất liệu cao cấp, với nhiều trải nghiệm đa dạng, thú vị xuyên suốt không gian. Pháp đã chủ động đưa các nghề thủ công truyền thống vào hệ thống bảo tồn quốc gia và đề cử lên UNESCO nhằm bảo vệ kỹ thuật lâu đời trước nguy cơ mai một do công nghiệp hóa.

Kể từ khi ra đời vào năm 1837, thương hiệu luôn trung thành với mô hình hoạt động lấy người nghệ nhân làm tâm điểm cùng những giá trị nhân văn. Trong gần 2 thế kỷ, đã có 6 thế hệ nghệ nhân gìn giữ và vun đắp những bí quyết chế tác được truyền lại từ đời này sang đời khác. Di sản này không hề tĩnh tại hay bị giới hạn trong các kho lưu trữ. Đó là một kho tàng kỹ nghệ thủ công sống động, phồn thịnh và không ngừng phát triển. Khởi nguồn từ chuyên môn chế tác đồ da, di sản đã mở rộng sang các ngành thủ công truyền thống khác như dệt, in ấn, chạm khắc, chế tác sứ, đồng hồ và trang sức.

Nghệ nhân thực hiện kỹ thuật in khăn lụa ngay tại triển lãm.

Đặc biệt với những chiếc khăn lụa, trung bình, việc tái hiện một chiếc khăn cần từ 25 đến 30 màu, riêng những thiết kế phức tạp có thể đòi hỏi tới 48 sắc độ khác nhau. Một nhóm chuyên gia màu sắc sẽ pha trộn các dải màu để hoàn thiện chiếc khăn. Họ có thể lựa chọn từ hơn 75.000 sắc độ màu.

Sau khi màu sắc được duyệt, chúng sẽ được in lên những cuộn vải lụa đan chéo màu trắng khổng lồ thông qua một khung lưới - căng trên nền gạc thép. Quá trình in liên tiếp tạo ra vô số những chiếc khăn rực rỡ. Sau khi phơi khô, chúng được cố định qua các bước hấp, giặt và hoàn thiện; phần viền được cuộn và khâu tay. Cần 3 năm để thuần thục kỹ thuật in lụa này, trong đó có 2 năm dưới sự giám sát sát sao của người hướng dẫn. Nghệ nhân giám sát toàn bộ quá trình bên một chiếc bàn in dài 150m.

Những chiếc túi xách cao cấp của thương hiệu được các ngôi sao và giới siêu giàu ưa chuộng đều được làm hoàn toàn thủ công.

100% túi xách của thương hiệu được chế tác thủ công tại Pháp. Kể từ năm 2010, trung bình mỗi năm có một xưởng đồ da được khánh thành nhằm hỗ trợ sự phát triển của nghề thủ công này. Mỗi xưởng tuyển dụng từ 250 đến 280 nghệ nhân để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao truyền những bí quyết và kỹ nghệ truyền thống.

Với nghệ thuật vẽ trên sứ, đĩa, bình hoa và các vật dụng bằng sứ khác mang một diện mạo mới dưới bàn tay của nghệ nhân, sử dụng một bảng màu rực rỡ và nhiều loại cọ khác nhau để thổi hồn vào thiết kế. Với đôi tay khéo léo, nghệ nhân vẽ sứ phải sử dụng khả năng bố cục của mình để tái hiện thiết kế gốc một cách chi tiết nhất có thể.

Nghệ nhân trình diễn chế tác yên ngựa tại sự kiện.

Các đường viền của thiết kế được phác thảo trước bằng cọ, sau đó mới tô màu. Hoa văn tiếp tục được tinh chỉnh: một số dải màu được làm mịn bằng cọ mút, trong khi các khu vực khác được phủ tạm thời bằng một lớp sơn bóng che phủ. Độ rực rỡ trọn vẹn của màu sắc chỉ lộ diện sau vài lần nung trong lò ở nhiệt độ lên tới 800°C.

Tại triển lãm, người xem được tận mắt thấy các quy trình thủ công làm ra những mẫu túi đắt đỏ hay cách các nghệ nhân vẽ trên sứ, khảm đá quý, chế tác da thuộc hay sơn mài trên gỗ. Đặc biệt, tất cả các sản phẩm sơn mài của thương hiệu này đều được chế tác thủ công tại Việt Nam.

Tất cả các sản phẩm sơn mài của thương hiệu này đều được chế tác thủ công tại Việt Nam.

Hình ảnh tại triển lãm:

Ảnh: BTC

Video: Quỳnh An