Triển lãm 'Sắc sơn ta' hội tụ 80 tác phẩm sơn mài đặc sắc

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm tranh sơn mài "Sắc sơn ta - Những sắc màu từ truyền thống". Triển lãm quy tụ 14 tác giả với 80 tác phẩm, mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật đa sắc thái, nơi vẻ đẹp của chất liệu sơn mài truyền thống được thể hiện qua những góc nhìn và ngôn ngữ sáng tạo khác nhau.

Triển lãm thu hút nhiều chuyên gia và người yêu hội họa tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Giang

Phát biểu khai mạc, đại diện nhóm họa sĩ tham gia triển lãm - họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường nhấn mạnh, triển lãm không chỉ là câu chuyện về màu sắc hay vẻ đẹp của chất liệu, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa những người nghệ sĩ có chung tình yêu và sự gắn bó với sơn mài truyền thống.

Sơn mài Việt Nam từ lâu đã được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ, tạo dựng bản sắc riêng biệt từ các chất liệu quen thuộc như sơn ta, vóc, vàng, bạc, vỏ trứng cùng nhiều kỹ thuật tạo hình đặc trưng. Trải qua quá trình vẽ, phủ và mài công phu, các lớp màu và chất liệu được xử lý, chuyển hóa tinh tế để tạo nên chiều sâu không gian và hiệu quả thị giác đặc biệt.

"Vẻ đẹp của sơn mài không chỉ nằm ở sắc độ phong phú, ánh vàng son lấp lánh hay sự tương phản giữa các chất liệu, mà còn nằm trong chính quá trình sáng tạo đòi hỏi sự kiên nhẫn, kinh nghiệm cùng khả năng làm chủ kỹ thuật của người họa sĩ", họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường nhấn mạnh.

Công chúng thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm. Ảnh: Hồng Quang

Là tác giả có tác phẩm trưng bày tại triển lãm, họa sĩ Phùng Hoa Miên chia sẻ, các tác phẩm được khai thác phong phú nhiều đề tài, từ thiên nhiên, phong cảnh, con người đến đời sống đô thị và những hình ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa. Mỗi nghệ sĩ lựa chọn cho mình một hướng tiếp cận riêng, tạo nên sự phong phú trong cách biểu đạt và khả năng khai thác chất liệu.

Theo nữ họa sĩ, sự phong phú về đề tài không làm mất đi tính thống nhất của triển lãm. Ngược lại, chính chất liệu sơn mài với những đặc tính riêng đã tạo nên mạch liên kết bền chặt giữa các sáng tác.

Ban tổ chức cũng khẳng định, trong dòng chảy mỹ thuật đương đại, việc tiếp nối chất liệu truyền thống không đơn thuần là sự lặp lại những giá trị đã có từ quá khứ, mà còn là quá trình tìm hiểu, kế thừa và làm mới bằng tư duy sáng tạo của mỗi thế hệ nghệ sĩ.

Triển lãm diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10/11/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Giờ mở cửa từ 8h30-17h hàng ngày.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC: