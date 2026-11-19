Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11).

Tham dự triển lãm có Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và đông đảo học sinh trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh

Triển lãm diễn ra từ ngày 18.11 đến hết ngày 24.11.2026, trưng bày 150 bức ảnh và 5 bản trích, giới thiệu những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Đông đảo học sinh tham dự

Các hình ảnh, tư liệu được sưu tầm từ Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Hải Phòng, Bảo tàng Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Trung tâm Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hải Phòng.

Các đại biểu cùng tham quan

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu phong phú, Triển lãm giới thiệu những nét đặc sắc về lịch sử, văn hóa, truyền thống của vùng đất “Xứ Đông văn hiến - Thành phố Cảng Anh hùng”; đồng thời tôn vinh các giá trị di sản văn hóa, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Hải Phòng không chỉ là trung tâm kinh tế năng động mà còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với kho tàng di sản phong phú, đặc sắc.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại chương trình

TP. Hải Phòng hiện có các di sản được UNESCO ghi danh như Quần đảo Cát Bà, Quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; cùng hệ thống 9 di tích quốc gia đặc biệt, 258 di tích quốc gia và 33 bảo vật quốc gia.

Phó Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, Triển lãm là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu đến nhân dân và du khách hình ảnh Hải Phòng giàu bản sắc, văn minh, thân thiện và mến khách.

Nhiều tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Triển lãm cũng tạo không gian sinh hoạt văn hóa, giúp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.