Triển lãm 'Sắc màu Di sản văn hóa Chăm'

Không gian triển lãm với nhiều hình ảnh, hiện vật

Triển lãm giới thiệu 125 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, phản ánh đời sống tín ngưỡng, phong tục, kiến trúc, nghệ thuật và hoạt động kinh tế của cộng đồng người Chăm tỉnh Lâm Đồng.

Không gian triển lãm với nhiều hình ảnh, hiện vật

Không gian trưng bày tập trung giới thiệu các nghi lễ vòng đời và lễ hội truyền thống, trong đó có Lễ hội Katê của người Chăm Bàlamôn, Lễ Ramưwan và nghi thức tang lễ, trưởng thành của người Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni. Hình ảnh về lễ cưới truyền thống cũng cho thấy dấu ấn chế độ mẫu hệ, với quyền chủ động trong hôn nhân thuộc về nhà gái và tập tục người đàn ông về ở rể.

Sản phẩm gốm truyền thống được sử dụng phổ biến trong đời sống

Các hình ảnh, hiện vật về đền tháp, tượng thờ, bia đá, bộ Kut, vương miện, trang phục và đồ dùng trong nghi lễ hoàng tộc góp phần giới thiệu lịch sử, tín ngưỡng và nghệ thuật kiến trúc Chăm.

Vật dụng bằng đồng được sử dụng trong nghi lễ truyền thống của người Chăm

Triển lãm đồng thời cung cấp tư liệu về hoạt động khai quật tại các di tích tháp Chăm Mương Mán, làng Gọ và Bình Tân, góp phần làm rõ dấu tích cư trú và quá trình phát triển văn hóa Chăm trên địa bàn tỉnh.

Trang sức truyền thống thể hiện nét đẹp văn hóa, thẩm mỹ và phong tục tập quán của người Chăm Lâm Đồng

Bên cạnh di sản vật thể, triển lãm giới thiệu hoạt động sản xuất nông nghiệp, nghề dệt thổ cẩm và làm gốm truyền thống. Các hình ảnh về khung dệt, hoa văn thổ cẩm, kỹ thuật tạo hình và nung gốm cho thấy quá trình duy trì nghề thủ công qua nhiều thế hệ.

Chữ viết của người Chăm

Một số hiện vật sản phẩm gốm, trang sức, vật dụng bằng đồng, nhạc cụ và chữ viết Chăm cũng được trưng bày làm cho không gian triển lãm thêm sống động.

Một chiếc đàn cò của người Chăm được chế tác từ mai rùa

Tại Lâm Đồng, cộng đồng người Chăm có hơn 43.346 người, sinh sống tập trung ở một số xã như Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc. Người Chăm ở Lâm Đồng duy trì nhiều giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời tham gia phát triển kinh tế, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Nhạc cụ dân tộc của người Chăm

Thông qua hình ảnh và hiện vật, triển lãm góp phần nâng cao nhận thức về giá trị di sản Chăm, khuyến khích gìn giữ, trao truyền các phong tục, lễ hội và nghề thủ công truyền thống. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 25/11/2026.