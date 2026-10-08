Triển lãm robot thúc đẩy ứng dụng công nghệ giải bài toán của Hà Nội

Theo bà Quyên, trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hóa đang ngày càng đi sâu vào đời sống, sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục và dịch vụ. Đối với Hà Nội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là những lĩnh vực phát triển mà còn là động lực nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân.

Bà Nguyễn Tố Quyên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng PGS.TS Chu Cẩm Thơ - Phó Tổng giám đốc Đại học Phenikaa tham quan các gian hàng triển lãm.

Trong bối cảnh đó, thành phố quyết tâm hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo môi trường, doanh nghiệp là trung tâm ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, viện nghiên cứu và trường đại học là nguồn cung cấp tri thức, còn thế hệ trẻ là lực lượng sáng tạo và làm chủ công nghệ tương lai.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện, bà Nguyễn Tố Quyên cho rằng, giá trị thực sự của triển lãm không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm trưng bày, mà quan trọng hơn là sau sự kiện có bao nhiêu kết nối được duy tì, bao nhiêu ý tưởng được hiện thực hóa và bao nhiêu công nghệ được đưa vào ứng dụng thực tiễn. Sự kiện tạo cơ hội kết nối cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với thị trường, thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng, thương mại hóa, đóng góp thiết thực cho Thủ đô.

“Chúng tôi mong mỗi đại biểu đến với triển lãm hôm nay không chỉ được nhìn thấy những sản phẩm công nghệ mới mà còn tìm thấy một ý tưởng mới, một đối tác mới hoặc một cơ hội hợp tác mới”, bà Quyên cho biết.

Ở chiều ngược lại, bà Quyên nhấn mạnh, triển lãm cũng là cơ hội để cơ quan quản lý lắng nghe những đề xuất từ cộng đồng công nghệ và đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên.

Nhận định về ý nghĩa của triển lãm, PGS.TS Chu Cẩm Thơ - Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa nhấn mạnh, triển lãm cho thấy sự quan tâm, đầu tư của Hà Nội đối với lĩnh vực robot, đồng thời tạo cơ hội để các đơn vị nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng công nghệ kết nối, trao đổi. Qua đó, các em sinh viên, các em học sinh được giao lưu, trải nghiệm, tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo của Hà Nội nói riêng và của quốc gia nói chung.

Chia sẻ thêm về trường, PGS. TS Chu Cẩm Thơ cho biết Đại học Phenikaa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định là một trong 12 đại học dẫn dắt vào năm 2026. Trong định hướng chiến lược của Tập đoàn Phenikaa, tự động hóa và robot là ngành đào tạo mũi nhọn. Đơn vị thành viên của tập đoàn Phenikaa (Công ty Phenikaa-X) cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được cấp cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) thời hạn 24 tháng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Với hệ thống viện nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia hàng đầu và đa dạng chương trình đào tạo, Đại học Phenikaa sẵn sàng tham gia sâu vào thị trường tự động hóa, AI và robotics.

PGS. TS Chu Cẩm Thơ kỳ vọng triển lãm sẽ là dịp để khách tham quan được "chạm tay vào robot" và tìm kiếm cơ hội đưa AI, robot vào ứng dụng thực tế tại từng đơn vị.