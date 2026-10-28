Triển lãm 'Re 13': Điểm chạm cảm xúc của 31 tác giả sau 13 năm xa cách

Tác phẩm "Góc nhỏ của cha" - Trần Xuân Quang. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tình yêu quê hương, đất nước và con người thông qua hình ảnh mầm xanh vươn lên giữa sỏi đá, gia đình, bạn bè, những hoạt cảnh xen kẽ của cũ và mới, truyền thống và hiện đại... là những tác phẩm sẽ có trong triển lãm "Re 13 - Tái ngộ - Kết nối - Sáng tạo."

Triển lãm sẽ được tổ chức từ ngày 1-6/11 tại Art Space (42 Yết Kiêu, Hà Nội), do nhóm 31 tác giả là học viên cao học Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hiện là người đang giảng dạy hoặc/và trực tiếp thực hành trong lĩnh vực hội họa.

Được tổ chức 13 năm sau khi tốt nghiệp, triển lãm được coi như sự trở về của tình bạn, tình đồng môn và tình yêu chung dành cho cái đẹp.

"Em bé dân tộc 1" của Trịnh Thuận. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sự kiện mang đến 71 tác phẩm ở đa dạng phong cách, ngôn ngữ, tạo hình và chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, khắc gỗ màu, acrylic, đá và chất liệu tổng hợp.

Các tác phẩm phản ánh những trải nghiệm sống, cảm xúc và hành trình tìm tòi sáng tạo của mỗi tác giả. Với Hiền Bi là cảm hứng từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống, với Duy Khuê là khát vọng vươn lên vượt qua nghịch cảnh, hay với Trịnh Thuận là lựa chọn thể hiện trên chất liệu lụa, còn với Nguyễn Minh (Minh Phố) là thấu hiểu và trân trọng cội nguồn...

Triển lãm không chỉ là nơi 31 tác giả gặp lại nhau và ôn lại những kỷ niệm cũ, mà còn là không gian để du khách ghé thăm, đắm chìm trong không gian hội họa, tạo ra đối thoại với tác giả và với chính mình, từ đó lan tỏa những thông điệp nhân văn, tốt đẹp với người xung quanh.

Một số tác phẩm được trưng bày trong triển lãm:

"Thời gian" - Phạm Minh Tùng. (Ảnh: Ban tổ chức)

"Biển chiều" của Nguyễn Thu Hiền (Hiền Bi). (Ảnh: Ban tổ chức)

"Bản năng vươn mình" - Nguyễn Duy Khuê. (Ảnh: Ban tổ chức)

"Chợ quê" - Nguyễn Duy Nhiếp. (Ảnh: Ban tổ chức)