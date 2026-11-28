Không gian trưng bày giới thiệu các bản vẽ, sơ đồ, định hướng phát triển đô thị và những nội dung trọng tâm trong quy hoạch tổng thể, giúp người dân tìm hiểu về diện mạo siêu đô thị trong tương lai.

Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP Hồ Chí Minh có diện tích sàn khoảng 18.000 m2, tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng, phục vụ các hoạt động triển lãm quy hoạch, kiến trúc đô thị, hội nghị, sự kiện và giao lưu tìm hiểu thông tin.

Ghi nhận trong ngày 24/11, đông đảo người dân và doanh nghiệp đã đến Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP Hồ Chí Minh để tham quan, tìm hiểu Quy hoạch. Các khu vực trưng bày, tra cứu thông tin và trải nghiệm tương tác thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan.

Không gian triển lãm được bố trí qua 4 tầng. Trong đó, tầng 1 trưng bày 26 bản vẽ, sơ đồ và hình ảnh quy hoạch tổng thể; tầng 2 giới thiệu lịch sử phát triển đô thị, bản đồ quy hoạch các địa phương và các nghị quyết của Bộ Chính trị; tầng 3 bố trí khu vực tương tác, tra cứu thông tin của 168 đơn vị hành chính và các dự án tiêu biểu; tầng 4 là không gian hội nghị, hội thảo chuyên đề.

Quy hoạch tổng thể được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026, định hướng phát triển siêu đô thị đa cực, với quy mô dân số dự kiến hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm, diễn ra từ ngày 23/11 tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh, phường An Khánh. Ảnh: Vân Nguyễn.

Một trong những điểm nhấn của quy hoạch là tổ chức không gian siêu đô thị theo mô hình đa cực, gồm 5 cực động lực và 5 trung tâm vệ tinh. Mỗi khu vực được định hướng phát triển với những chức năng kinh tế riêng, tạo sự liên kết và động lực tăng trưởng cho toàn thành phố. Cụ thể, 5 cực động lực gồm:

Cực lõi trung tâm Dịch vụ Tài chính quốc tế, bao gồm Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm, tập trung phát triển tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp, văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Cực Đổi mới sáng tạo phía Đông, gồm Thủ Đức - Thuận An - Dĩ An - Tân Uyên, kết nối sân bay Long Thành, hướng đến phát triển công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, nghiên cứu và phát triển, giáo dục đại học và khởi nghiệp.

Cực Công nghiệp, Logistics phía Bắc, gồm Thủ Dầu Một - Bến Cát - Bàu Bàng, định hướng hình thành hệ sinh thái công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ tích hợp.

Cực Cảng biển, Thương mại tự do và Công nghiệp năng lượng phía Nam, tập trung phát triển cảng biển quốc tế, thương mại tự do, logistics, hàng hải và năng lượng.

Cực Đô thị, Giáo dục, Y tế phía Tây, trải dài từ xã Bình Hưng đến xã Hóc Môn, hướng đến phát triển các khu đô thị đồng bộ, gắn với giáo dục, đào tạo và y tế chuyên sâu.

Đông đảo người dân và doanh nghiệp đã đến Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh để tham quan tra cứu thông tin và trải nghiệm tương tác. Ảnh: Vân Nguyễn.

Bên cạnh 5 cực động lực, quy hoạch còn xác định 5 trung tâm vệ tinh. Cụ thể:

Côn Đảo phát triển du lịch sinh thái biển đảo, nghỉ dưỡng chất lượng cao, bảo tồn di sản lịch sử và nghiên cứu khoa học.

Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm hình thành chuỗi đô thị du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ biển quốc tế.

Hóc Môn - Củ Chi phát triển đô thị sinh thái, dịch vụ cửa ngõ Tây Bắc, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

Bàu Bàng hướng đến mô hình đô thị công nghiệp thế hệ mới, tập trung công nghiệp công nghệ cao và sản xuất thông minh.

Trong khi đó, Bắc Tân Uyên được định hướng phát triển dịch vụ công nghiệp, logistics, giáo dục đại học và đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai.

Theo Quy hoạch, Thành phố hướng đến duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai chữ số trong nhiều giai đoạn, đưa quy mô kinh tế đạt 2.000 - 2.500 tỷ USD vào năm 2050. Động lực tăng trưởng sẽ dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao.