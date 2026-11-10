Triển lãm 'Quốc Tử Giám Thăng Long' và 'Tổ nghề và danh Nho nước Việt'

Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Hà Nội.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Hà Nội cho biết: "Việc lựa chọn không gian bên hồ Hoàn Kiếm để tổ chức triển lãm mang thông điệp đưa di sản ra khỏi không gian di tích, đến gần hơn với cộng đồng. Qua đó, lịch sử không chỉ được lưu giữ mà còn hiện diện sinh động trong đời sống đô thị, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu chiều sâu văn hóa Thăng Long".

Cách đây 950 năm, Quốc Tử Giám được thành lập dưới triều vua Lý Nhân Tông, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục. Trải qua gần một thiên niên kỷ, Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của nền đạo học dân tộc, nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài.

Những giá trị ấy không chỉ thuộc về lịch sử mà vẫn tiếp tục soi sáng hành trình phát triển của đất nước hôm nay, khẳng định vai trò của tri thức, đạo đức và nhân tài đối với tương lai dân tộc - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Hà Nội nhấn mạnh.

Không gian trưng bày Triển lãm "Quốc Tử Giám Thăng Long" tại vườn hoa Đền Bà Kiệu, Hà Nội

Một điểm nhấn thu hút công chúng của triển lãm là không gian sắp đặt những tượng ngựa gỗ của làng nghề truyền thống Ý Yên.

Hình tượng ngựa gắn với nghi lễ vinh quy bái tổ, biểu trưng cho thành quả học tập, niềm tự hào của người thành đạt và đạo lý hướng về nguồn cội. Qua đó, triển lãm tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và sáng tạo, giữa giá trị lịch sử và cảm nhận nghệ thuật đương đại.

Thông qua triển lãm lần này, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám mong muốn mang đến cho công chúng một góc nhìn tổng quát về hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám, đồng thời lan tỏa những giá trị đặc sắc của đạo học Việt Nam.

Triển lãm "Quốc Tử Giám Thăng Long" diễn ra đến hết ngày 15/11/2026, tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu, Hà Nội hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), đồng thời nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần lan tỏa những giá trị di sản, đạo học Việt Nam đến gần hơn với công chúng thông qua không gian trưng bày mở bên hồ Hoàn Kiếm.

Triển lãm giới thiệu về Nghề In mộc bản , Tranh khắc in mộc bản của nghệ nhân làng Thanh Liễu.

Triển lãm "Tổ nghề và danh Nho nước Việt"

Ngày 9/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với nhóm nghệ sĩ tổ chức khai mạc triển lãm "Tổ nghề và danh Nho nước Việt".

Hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), triển lãm mang đến góc nhìn đặc biệt về những đóng góp của các bậc danh Nho đối với sự hình thành, phát triển nghề truyền thống, đồng thời kết nối giá trị di sản với sáng tạo nghệ thuật đương đại.

Triển lãm giới thiệu 8 vị Tiến sĩ được nhân dân tôn vinh là tổ nghề của các nghề thủ công truyền thống của nước ta, gồm: Lương Như Hộc với nghề in mộc bản; Phạm Đôn Lễ với nghề dệt chiếu; Trần Lư với nghề sơn ta; Nguyễn Quang Tán với nghề ép dầu; Phùng Khắc Khoan với nghề dệt lượt; Lê Công Hành với nghề thêu; Nguyễn Thời Trung với nghề thuộc da, đóng giày; Nguyễn Chính với nghề dát thiếc. Bên cạnh đó là câu chuyện về nhà Nho Đặng Huy Trứ - người có vai trò đặc biệt trong việc du nhập và phát triển nghề nhiếp ảnh tại Việt Nam.

Đặc biệt, hệ thống bia khắc mica do họa sĩ Trần Hậu Yên Thế thực hiện xuyên suốt không gian trưng bày đã tạo nên gạch nối sáng tạo giữa hình tượng bia đá truyền thống với ngôn ngữ thị giác hiện đại.

Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc tử Giám Nguyễn Văn Tú phát biểu khai mạc Triển lãm "Tổ nghề và danh Nho nước Việt"

Dưới sự giám tuyển của nghệ sĩ, giảng viên Nguyễn Thế Sơn, triển lãm được thiết kế như cuộc đối thoại sống động giữa tư liệu lịch sử, các tác phẩm, sản phẩm của nghề thủ công và nghệ thuật đương đại. Không đơn thuần tái hiện tiểu sử, các câu chuyện di sản được chuyển hóa qua đa dạng hình thức biểu đạt: Mộc bản khắc gỗ, sơn mài, tranh thêu, sản phẩm dệt, điêu khắc, nhiếp ảnh và nghệ thuật sắp đặt. Sự kiện quy tụ lực lượng đông đảo các nghệ sĩ, nghệ nhân làng nghề và nghệ sĩ trẻ.

Triển lãm "Tổ nghề và danh Nho nước Việt" không chỉ tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức và sáng tạo của dân tộc, mà còn định hình di sản như một nguồn tri thức sống, nơi các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục sinh sôi, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng và sự phát triển đô thị đương đại.

Triển lãm mở cửa từ ngày 09/11 đến ngày 05/12/2026 tại Nhà Tiền đường, khu Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.