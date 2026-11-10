Triển lãm 'Quốc Tử Giám Thăng Long' lan tỏa giá trị đạo học trong cộng đồng

Ngày Văn hoá Việt Nam

Triển lãm là hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), đồng thời nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần lan tỏa những giá trị di sản, đạo học Việt Nam đến gần hơn với công chúng thông qua không gian trưng bày mở bên hồ Hoàn Kiếm.

Năm 1076, dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng của nền giáo dục nước nhà. Trải qua gần một thiên niên kỷ, nơi đây trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài. Những giá trị ấy tiếp tục có ý nghĩa trong đời sống đương đại, khẳng định vai trò của tri thức và nhân tài đối với sự phát triển đất nước.

Không gian trưng bày triển lãm tại vườn hoa Đền Bà Kiệu, Hà Nội.

Du khách chiêm ngưỡng tư liệu về hành trình 950 năm hình thành, phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - nhấn mạnh triển lãm không chỉ tôn vinh chặng đường 950 năm của Quốc Tử Giám mà còn góp phần lan tỏa những giá trị bền vững của đạo học Việt Nam, truyền cảm hứng về tinh thần học tập suốt đời cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Việc lựa chọn không gian bên hồ Hoàn Kiếm để tổ chức triển lãm mang thông điệp đưa di sản ra khỏi không gian di tích, đến gần hơn với cộng đồng. Qua đó, lịch sử không chỉ được lưu giữ mà còn hiện diện sinh động trong đời sống đô thị, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu chiều sâu văn hóa Thăng Long.

Việc lựa chọn không gian hồ Hoàn Kiếm để tổ chức triển lãm mang thông điệp đưa di sản ra khỏi không gian di tích, đến gần hơn với cộng đồng

Một số hình ảnh tư liệu trưng bày tại sự kiện

Điểm nhấn của triển lãm là không gian sắp đặt những tượng ngựa gỗ đến từ làng nghề truyền thống Ý Yên. Hình tượng ngựa gắn với nghi lễ vinh quy bái tổ, biểu trưng cho sự thành đạt trong học hành, thi cử và đạo lý hướng về nguồn cội. Sự kết hợp giữa chất liệu dân gian với ngôn ngữ tạo hình đương đại tạo nên điểm nhấn nghệ thuật, kết nối các giá trị truyền thống với đời sống hôm nay.

Thông qua các nội dung trưng bày và sắp đặt nghệ thuật, triển lãm góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về truyền thống khoa bảng, đạo học của người Việt; từ đó bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long” diễn ra đến hết ngày 15/11/2026.