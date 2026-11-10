Triển lãm 'Quốc Tử Giám Thăng Long': Lan tỏa 950 năm đạo học Việt Nam

Triển lãm là dịp để công chúng tìm hiểu về hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám, đồng thời tôn vinh và lan tỏa những giá trị đặc sắc của truyền thống đạo học Việt Nam.

Khách tham quan triển lãm.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và không gian trưng bày, triển lãm giới thiệu tới công chúng hành trình lịch sử 950 năm hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám, đồng thời làm nổi bật những giá trị tiêu biểu của nền đạo học Việt Nam, từ truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo đến tư tưởng trọng dụng hiền tài.

Du khách tìm hiểu thông tin tại triển lãm.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian sắp đặt những tượng ngựa gỗ đến từ làng nghề truyền thống Ý Yên. Gắn với nghi lễ vinh quy bái tổ, hình tượng ngựa gợi nhắc thành quả học tập, niềm tự hào của người sĩ tử khi thành danh và đạo lý hướng về nguồn cội. Thông qua ngôn ngữ sắp đặt nghệ thuật, hình tượng truyền thống được thể hiện trong một cách tiếp cận mới, tạo sự kết nối giữa di sản văn hóa, ký ức lịch sử và sáng tạo đương đại.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: “Cách đây 950 năm, Quốc Tử Giám được thành lập dưới triều vua Lý Nhân Tông, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Trải qua gần một thiên niên kỷ, Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của nền đạo học dân tộc, nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài. Những giá trị ấy không chỉ thuộc về lịch sử mà vẫn tiếp tục soi sáng hành trình phát triển của đất nước hôm nay, khẳng định vai trò của tri thức, đạo đức và nhân tài đối với tương lai dân tộc”.

Triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long” là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026). Triển lãm góp phần nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Quốc Tử Giám, khẳng định sức sống và giá trị trường tồn của truyền thống đạo học Việt Nam. Qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ di sản và trách nhiệm tiếp nối tinh thần hiếu học, trọng dụng hiền tài trong các thế hệ hôm nay và mai sau.