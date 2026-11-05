Triển lãm quốc tế Vietfood & Beverage: Cơ hội để sản phẩm Việt hội nhập quốc tế

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm và Đồ uống Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 đã chính thức diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E).

Sự kiện năm nay quy tụ 250 doanh nghiệp hoạt động trong toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm và đồ uống. Khách tham quan được tiếp cận nguồn sản phẩm phong phú từ các thương hiệu Việt Nam cũng như quốc tế./.