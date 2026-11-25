Triển lãm do Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật và phát triển bền vững (CSED), Công ty cổ phần Hội chợ triển lãm và quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR), cùng các hiệp hội ngành nghề và tổ chức xúc tiến thương mại trong nước, quốc tế phối hợp tổ chức.

Doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối giao thương tại triển lãm.

Ghi nhận tại VINAMAC EXPO 2026 cho thấy, có hơn 500 doanh nghiệp tham gia trưng bày khoảng 700 gian hàng. Các đơn vị tập trung giới thiệu đa dạng sản phẩm, máy móc, thiết bị và giải pháp tiên tiến trong các lĩnh vực: cơ khí chế tạo, gia công kim loại, công nghệ hàn cắt, luyện kim, điều khiển và tự động hóa, robot công nghiệp, cơ điện, thiết bị công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

VINAMAC EXPO 2026 cũng quy tụ cộng đồng doanh nghiệp, nhà sản xuất và nhà cung ứng công nghệ trong nước và quốc tế. Qua đó, triển lãm tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại chuyên ngành công nghiệp có quy mô đáng chú ý tại TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế được mở rộng từ ngày 1/7/2025, tạo điều kiện phát huy những tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và khoa học công nghệ. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức phong phú hoạt động xúc tiến thương mại chuyên ngành công nghiệp, kết nối cung cầu công nghệ và thúc đẩy hợp tác sản xuất có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Nhóm sản phẩm máy móc được trưng bày đa dạng mẫu mã tại triển lãm.

Ông Hà Văn Út chia sẻ thêm, VINAMAC EXPO 2026 đặc biệt có sự tham dự của doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương, mà còn tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài. Cùng với đó, trong khuôn khổ triển lãm có nhiều hoạt động nổi bật: Ngày hội tự động hóa TP. Hồ Chí Minh; Diễn đàn "Chuyển đổi số để tăng tốc chuyển đổi xanh trong nhà máy"; Tọa đàm "Khoa học Kỹ thuật Hàn trong sự phát triển của lĩnh vực cơ khí Việt Nam"; Hội thi tay nghề hàn và trình diễn công nghệ hàn tiên tiến;…

Về phía Bộ Công Thương, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bùi Quang Hưng đánh giá, VINAMAC EXPO là hoạt động xúc tiến thương mại chuyên ngành công nghiệp được tổ chức thường niên, góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường. Điều đáng ghi nhận không chỉ là quy mô của triển lãm, mà còn là sự tham gia tích cực của các hiệp hội ngành nghề, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, góp phần tạo nên một môi trường kết nối giao thương đa dạng và thiết thực.

Ông Bùi Quang Hưng nhấn mạnh, thông qua VINAMAC EXPO 2026, doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng điều kiện thuận lợi để tiếp thị năng lực sản xuất, tìm hiểu nhu cầu thị trường và tiếp cận đối tác tiềm năng. Ngược lại, doanh nghiệp nước ngoài nên nắm bắt cơ hội tìm hiểu thị trường, năng lực cung ứng và cơ hội hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

Đoàn doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm nguồn cung mới tại triển lãm.

Về phía Ban Tổ chức, chú trọng chương trình kết nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp tham gia triển lãm với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế. Đây là những hướng đi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thực chất của hoạt động xúc tiến thương mại, hướng tới những thỏa thuận hợp tác, hợp đồng kinh doanh và quan hệ đối tác lâu dài.

Với vai trò là cơ quan xúc tiến thương mại quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại luôn chú trọng đổi mới phương thức triển khai chuỗi chương trình xúc tiến thương mại, tăng cường kết nối thị trường trong nước và quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong thời gian tới, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành nghề và tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng hoạt động hội chợ, triển lãm chuyên ngành, kết nối giao thương và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

VINAMAC EXPO 2026 diễn ra từ nay đến ngày 27/11.