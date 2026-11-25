Triển lãm quốc tế công nghiệp hóa chất và sản phẩm hóa chất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam (VINACHEM EXPO – CAC VIETNAM 2026) diễn ra từ ngày 25 đến 27-11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, phường Tân Mỹ, TPHCM), quy tụ hơn 400 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Các sản phẩm trưng bày tập trung vào lĩnh vực hóa chất công nghiệp, hóa dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học, nguyên liệu và thiết bị phục vụ sản xuất.

Ông Phùng Mạnh Ngọc, Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công thương) cho biết, công nghiệp hóa chất được xác định là một trong những ngành kinh tế - kỹ thuật nền tảng, then chốt, đóng góp trực tiếp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế tại triển lãm cho thấy sức hút của thị trường Việt Nam.

Các đại biểu tham dự khai mạc triển lãm. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ông Phùng Mạnh Ngọc kỳ vọng thông qua các hoạt động kết nối tại triển lãm, doanh nghiệp hóa chất Việt Nam sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ hội hợp tác để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT) cho biết ngành nông nghiệp nước ta đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, không chỉ chú trọng nâng cao năng suất, sản lượng mà còn hướng tới chất lượng, giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế và tính bền vững.

Người dân TPHCM tham quan triển lãm. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo kế hoạch phát triển ngành năm 2026, lĩnh vực trồng trọt đặt mục tiêu tăng trưởng trên 3%, giá trị xuất khẩu đạt trên 35 tỷ USD. Để thực hiện mục tiêu này, việc quản lý, sử dụng hiệu quả phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có ý nghĩa quan trọng.

Ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT) phát biểu tại phiên khai mạc triển lãm. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo ông Dương Đức Huy, đến hết năm 2025, Việt Nam có 157 loại phân bón đăng ký lưu hành với 29.154 tên thương phẩm, thuộc trên 2.100 tổ chức, cá nhân đăng ký. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có 521 hoạt chất với 5.985 tên thương phẩm, trong đó hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật sinh học chiếm 25,3%.

Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến phản hồi, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật. Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo luật liên quan đến trồng trọt và bảo vệ thực vật.