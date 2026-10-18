Triển lãm Quốc tế Trang trí Nhà & Cảnh quan Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2026

Triển lãm Quốc tế Trang trí Nhà & Cảnh quan Việt Nam 2026 với sự tham gia của 250 doanh nghiệp trưng bày trên hơn 300 gian hàng (Ảnh: VINEXAD)

Triển lãm Quốc tế Trang trí Nhà & Cảnh quan Việt Nam 2026 sẽ mang đến một hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp toàn diện trong các lĩnh vực trang trí nhà, ngoại thất, vật liệu ngoài trời, thiết kế cảnh quan, thiết bị và dụng cụ làm vườn. Sự kiện hướng tới trở thành điểm kết nối chuyên ngành, nơi doanh nghiệp cập nhật xu hướng, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và khám phá những giải pháp mới cho không gian sống hiện đại, xanh và bền vững.

Thúc đẩy các giải pháp hướng tới không gian sống hiện đại, tiện nghi và thân thiện mới môi trường

Triển lãm Quốc tế Trang trí Nhà & Cảnh quan Việt Nam 2026 do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD và Hiệp hội Xây dựng & Vật liệu Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA) đồng tổ chức, phối hợp cùng Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam, với sự ủng hộ của Bộ Công Thương, Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hiệp hội Hoa Đà Lạt và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Triển lãm sẽ góp phần tạo nên một không gian kết nối giữa kiến trúc - thiết kế - xây dựng - vật liệu - cảnh quan - công nghệ và sản phẩm ứng dụng, đồng thời thúc đẩy các giải pháp hướng tới không gian sống hiện đại, tiện nghi và thân thiện với môi trường.

Triển lãm sẽ giới thiệu 4 nhóm ngành chính xuyên suốt gồm: Trang trí nhà (nội thất rời, mây tre đan, phụ kiện trang trí và các giải pháp chiếu sáng hiện đại); Thiết kế cảnh quan - sân vườn (giải pháp vườn đô thị, cây xanh, bonsai và các sản phẩm trang trí cảnh quan); Thiết bị & dụng cụ làm vườn (hệ thống tưới thông minh, dụng cụ xử lý đất - cỏ, máy móc và công nghệ phục vụ chăm sóc sân vườn); và Trang thiết bị & vật liệu ngoài trời (gỗ, đá, bê tông, bàn ghế sân vườn, sản phẩm dã ngoại và các công trình kiến trúc quy mô nhỏ).

Triển lãm sẽ góp phần tạo nên một không gian kết nối giữa kiến trúc - thiết kế - xây dựng - vật liệu - cảnh quan - công nghệ và sản phẩm ứng dụng, đồng thời thúc đẩy các giải pháp hướng tới không gian sống hiện đại, tiện nghi và thân thiện với môi trường (Ảnh: VINEXAD)

Triển lãm năm nay quy tụ nhiều doanh nghiệp và thương hiệu đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan và nhiều quốc gia châu Á khác, mang đến góc nhìn đa chiều về xu hướng phát triển của ngành trang trí nhà, cảnh quan và thiết bị làm vườn trong khu vực. Danh mục sản phẩm trải rộng từ thiết bị chiếu sáng, dụng cụ cầm tay, LED décor, đồ trang trí nhà, đồ dã ngoại - cắm trại đến các dòng máy móc chuyên dụng như máy cưa xích, máy cắt tỉa, máy thổi lá, máy khoan đất, hệ thống tưới, xe cải tiến điện và dụng cụ đa năng.

Sự kết hợp giữa thiết kế, công nghệ và tính ứng dụng được kỳ vọng sẽ mang đến cho khách tham quan cơ hội trực tiếp khám phá những sản phẩm và giải pháp phù hợp với nhu cầu nhà ở, công trình thương mại, cảnh quan đô thị và không gian ngoài trời.

Hướng tới xây dựng một nền tảng giao thương chuyên ngành

Không chỉ là không gian trưng bày, Triển lãm Quốc tế Trang trí Nhà & Cảnh quan Việt Nam 2026 hướng tới xây dựng một nền tảng giao thương chuyên ngành, kết nối các nhà sản xuất, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, nhà thầu, đơn vị thiết kế và các đối tác trong chuỗi giá trị.

Thông qua chương trình B2B Business Matching, khách tham quan chuyên ngành có cơ hội chủ động tìm kiếm nhà cung cấp, tiếp cận sản phẩm mới và gặp gỡ các đối tác phù hợp với nhu cầu kinh doanh và dự án. Việc trực tiếp trải nghiệm sản phẩm tại triển lãm cũng giúp khách hàng đánh giá thực tế về chất lượng, tính năng, thiết kế và khả năng ứng dụng, từ đó hỗ trợ quá trình lựa chọn sản phẩm và giải pháp cho các dự án hoặc hoạt động kinh doanh.

Thông qua chương trình B2B Business Matching, khách tham quan chuyên ngành có cơ hội chủ động tìm kiếm nhà cung cấp, tiếp cận sản phẩm mới và gặp gỡ các đối tác phù hợp với nhu cầu kinh doanh và dự án (Ảnh: VINEXAD)

Trong khuôn khổ triển lãm cũng sẽ diễn ra chuỗi tọa đàm và hoạt động chuyên ngành với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, cảnh quan, xây dựng và công nghệ. Các nội dung tập trung vào kiến thức, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và xu hướng phát triển đô thị xanh, qua đó tạo thêm không gian trao đổi chuyên môn giữa doanh nghiệp, chuyên gia, kiến trúc sư, nhà thiết kế và cộng đồng nghề nghiệp.

Đặc biệt, khu vực trưng bày các ý tưởng quy hoạch đô thị xanh do kiến trúc sư, giảng viên và sinh viên các trường đại học kiến trúc thực hiện sẽ mang đến một góc nhìn sáng tạo về tương lai của không gian đô thị và cảnh quan Việt Nam.

Một trong những lợi thế nổi bật của sự kiện năm nay là Triển lãm Quốc tế Trang trí Nhà & Cảnh quan Việt Nam 2026 được tổ chức đồng thời cùng Vietnam Elevator Expo 2026, Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2026 và Vietnam Expo HCMC 2026 sẽ tạo nên một quần thể triển lãm thương mại - công nghiệp quy mô lớn, bao phủ nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị từ xây dựng, kiến trúc, vật liệu, thiết bị, nội ngoại thất đến cảnh quan và giải pháp cho không gian sống hiện đại.

Tổng quy mô của quần thể dự kiến đạt hơn 800 doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với trên 1.000 gian hàng. Khách tham quan vì vậy có thể tiếp cận nhiều nhóm sản phẩm và giải pháp liên quan trong cùng một chuyến tham quan, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối chéo giữa các ngành hàng.

Bốn triển lãm dự kiến sẽ đón hơn 20.000 lượt khách tham quan trong 3 ngày, kỳ vọng tạo nên một điểm hẹn giao thương quốc tế đáng chú ý tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 12/2026.