Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong lịch sử các kỳ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, mở thêm không gian giao thương, kết nối bản quyền, hợp tác sản xuất và phát triển thị trường nội dung nghe nhìn Việt Nam.

Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số 2026. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Triển lãm quốc tế Phim, Truyền hình và Nội dung số Việt Nam 2026 ra đời từ tinh thần đổi mới và định hướng tăng cường kết nối thị trường của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Nếu HANIFF VIII tôn vinh nghệ thuật điện ảnh và giao lưu văn hóa, thì Triển lãm quốc tế Phim, Truyền hình và Nội dung số Việt Nam 2026 hướng tới hoàn thiện chuỗi giá trị ngành thông qua các hoạt động giao thương bản quyền, phát hành, hợp tác đầu tư và phân phối nội dung.

Triển lãm thu hút sự tham gia của nhiều đài truyền hình, nhà sản xuất, đơn vị phân phối nội dung trong nước và quốc tế. Ảnh: BTC

VFM 2026 diễn ra từ ngày 28 đến 30-11, quy tụ hơn 150 gian hàng của 120 đơn vị đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ; thu hút sự tham gia của nhiều đài truyền hình, nhà sản xuất, đơn vị phân phối nội dung và khoảng 250 nhà mua phim quốc tế.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp điện ảnh, truyền hình và nội dung số trong nước giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, đồng thời tiếp cận những xu hướng mới của ngành công nghiệp nội dung toàn cầu.

Gian trưng bày của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tại triển lãm. Ảnh: BTC

Trải nghiệm các ấn phẩm, nội dung của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: BTC

Trải nghiệm các hoạt động tại gian trưng bày của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: BTC

Tham quan gian trưng bày của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: BTC

Trải nghiệm các hoạt động tại gian trưng bày của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: BTC

Đặc biệt, VFM 2026 được tổ chức bằng 100% nguồn lực xã hội hóa, thể hiện sự tham gia và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong việc kiến tạo một không gian giao thương chuyên nghiệp, có sự kết nối với các hoạt động chuyên môn và giao lưu quốc tế của HANIFF VIII.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, việc đưa VFM vào khuôn khổ HANIFF không chỉ mở rộng quy mô và nội dung của liên hoan phim mà còn tạo điều kiện để các giá trị nghệ thuật điện ảnh được kết nối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác thương mại; qua đó, góp phần thúc đẩy hình thành thị trường nội dung nghe nhìn năng động, tăng cường cơ hội hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.

Trải nghiệm các hoạt động tại triển lãm. Ảnh: BTC

Triển lãm có sự tham gia của nhiều đơn vị quốc tế. Ảnh: BTC

Triển lãm có sự tham gia của nhiều đơn vị quốc tế. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ VFM 2026, nhiều hoạt động chuyên môn được tổ chức, tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển của ngành điện ảnh và công nghiệp nội dung số.

Có thể kể đến là triển lãm và giới thiệu doanh nghiệp, nội dung và dự án; kết nối B2B và Business Matching giữa Buyer và các đơn vị tham dự; mua bán và trao đổi bản quyền nội dung; kết nối hợp tác sản xuất và đầu tư; các hội thảo, tọa đàm và chương trình chuyên ngành; hoạt động networking giữa các doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế; VIP/Hosted Buyer Program dành cho các Buyer quốc tế được lựa chọn…