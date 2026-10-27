Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm và Đồ uống tại Hà Nội năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 04 - 07/11/2026

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm và Đồ uống tại Hà Nội - Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 do Công ty VINEXAD tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 04 - 07/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE), số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội (Ảnh: VINEXAD)

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm và Đồ uống tại Hà Nội - Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 do Công ty VINEXAD tổ chức, với sự đồng hành của Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (FFA) và Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), kỳ vọng là điểm đến giao thương dành cho cộng đồng doanh nghiệp F&B, quy tụ các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà mua hàng và nhà phân phối trong nước, quốc tế.

Hội tụ 250 doanh nghiệp, khám phá nguồn cung đa dạng trong ngành F&B

Triển lãm Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 quy tụ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động trong nhiều lĩnh vực của chuỗi giá trị thực phẩm - đồ uống, là cơ hội để khách tham quan tiếp cận trực tiếp các nhà sản xuất, đơn vị cung ứng, thương hiệu và đối tác tiềm năng tại cùng một địa điểm.

Các doanh nghiệp trong nước như Golden Farm, TH true FOODS, Lương Gia, Yến Sào Nha Trang, Vimex, KMH FOOD, Nam Việt, Phương Nam,.... mang đến những sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, từ thực phẩm chế biến, nông sản, thủy sản, gia vị, bánh kẹo đến cà phê, trà và các dòng đồ uống. Sự góp mặt của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và phân phối trong nước góp phần giới thiệu sự phong phú của nguồn nguyên liệu Việt Nam, năng lực chế biến cũng như những sản phẩm đang hướng đến nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Các doanh nghiệp quốc tế như APK, ARGO WELLNESS, Gan Brothers, MOLETTO SOCIETÀ, AMUL (GUJARAT COOPERATIVE),TOMODA SELLING & SAILING,…. giới thiệu nhiều sản phẩm và giải pháp đến từ các thị trường khác nhau, mở ra cơ hội để khách tham quan khám phá hương vị mới, tìm hiểu nguồn hàng nhập khẩu và tiếp cận những xu hướng sản phẩm đang được quan tâm trên thị trường quốc tế.

Triển lãm Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 là cơ hội để khách tham quan tiếp cận trực tiếp các nhà sản xuất, đơn vị cung ứng, thương hiệu và đối tác tiềm năng tại cùng một địa điểm (Ảnh: VINEXAD)

Bên cạnh thực phẩm và đồ uống, triển lãm còn quy tụ các đơn vị cung cấp nguyên liệu - phụ gia, máy móc chế biến, thiết bị chiết rót, công nghệ đóng gói, bảo quản và bao bì thực phẩm như WELLBEING TRADE CENTER & PACKING, TAIXIN PRINTING VINA, IDEA L PACK, FUJIIMPULSE,... Sự kết hợp giữa các nhóm ngành tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu, giải pháp sản xuất và đối tác cung ứng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đối với nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, siêu thị, nhà hàng - khách sạn và doanh nghiệp sản xuất, đây là dịp để khảo sát thị trường, so sánh sản phẩm, tìm kiếm nguồn hàng mới và mở rộng mạng lưới đối tác. Với khách tham quan quan tâm đến ngành F&B, triển lãm cũng mang đến cơ hội khám phá nhiều sản phẩm, thương hiệu và giải pháp mới trong một không gian chuyên ngành.

Cơ hội để khách tham quan cập nhật xu hướng thị trường, tiếp cận kiến thức thực tiễn

Bên cạnh không gian trưng bày đa dạng, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 mang đến chuỗi hoạt động chuyên ngành hấp dẫn, tạo cơ hội để khách tham quan cập nhật xu hướng thị trường, tiếp cận kiến thức thực tiễn và khám phá những giá trị đặc sắc của ngành thực phẩm, đồ uống.

Mở đầu chuỗi hoạt động là hội thảo chuyên ngành “Người tiêu dùng mới và những thay đổi trong ngành F&B”, diễn ra từ 13:30-16:30 ngày 04/11/2026 do VINEXAD phối hợp cùng Italian Atelier và CJC marketing agency thực hiện. Chương trình tập trung vào những thay đổi trong hành vi và nhu cầu tiêu dùng, mang đến góc nhìn về xu hướng thị trường, qua đó giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở định hướng phát triển sản phẩm và thích ứng với những chuyển động của ngành.

Bên cạnh không gian trưng bày đa dạng, Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 mang đến chuỗi hoạt động chuyên ngành hấp dẫn, tạo cơ hội để khách tham quan cập nhật xu hướng thị trường, tiếp cận kiến thức thực tiễn và khám phá những giá trị đặc sắc của ngành thực phẩm, đồ uống (Ảnh: VINEXAD)

Tiếp nối là hội thảo “Nông sản Việt: Từ nguyên liệu đến thương hiệu” do VINEXAD phối hợp cùng Dgroup thực hiện, diễn ra từ 09:00-11:00 ngày 05/11/2026. Hội thảo mở ra góc nhìn về hành trình gia tăng giá trị nông sản Việt Nam, từ khai thác lợi thế nguyên liệu, nâng cao năng lực chế biến đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp và đơn vị sản xuất trao đổi về cơ hội phát triển sản phẩm, nâng cao giá trị thương mại và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là Giải thưởng Búp Chè Vàng Việt Nam - Golden Tea Leafs 2026 do VINEXAD phối hợp cùng Hiệp Hội Chè Việt Nam (VITAS) lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, với hai hoạt động nổi bật. Vào 14:00-16:00 ngày 05/11/2026, chương trình tổ chức chấm thi chung kết và nếm thử, tạo cơ hội khám phá sự phong phú về hương vị, chất lượng và nét đặc trưng của các sản phẩm trà Việt.

Tiếp đó, từ 09:00-12:00 ngày 06/11/2026, Lễ trao giải Chung Kết sẽ tôn vinh những sản phẩm tiêu biểu, ghi nhận nỗ lực của người trồng chè, cơ sở chế biến, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Thông qua các hoạt động này, chương trình góp phần quảng bá giá trị trà Việt, lan tỏa văn hóa thưởng trà và thúc đẩy kết nối thương mại cho ngành chè.

Bên cạnh các hội thảo và chương trình về trà, những phần thuyết trình chuyên đề F&B sẽ mang đến thêm thông tin hữu ích về thị trường và các vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Sự kết hợp giữa hội thảo chuyên ngành, hoạt động tôn vinh sản phẩm trà Việt góp phần tạo nên điểm đến không chỉ để khám phá sản phẩm mà còn để cập nhật tri thức và mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh.

Tăng cường kết nối giao thương, mở rộng cơ hội hợp tác

Một trong những điểm nhấn của Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 là chương trình kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B), hướng đến việc tạo điều kiện để các đơn vị tham gia triển lãm gặp gỡ những đối tác phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Thông qua chương trình, nhà mua hàng, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp HORECA và các đơn vị sản xuất có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nhà cung cấp, tìm hiểu năng lực doanh nghiệp, trao đổi thông tin sản phẩm và thảo luận về các khả năng hợp tác.

Đối với khách tham quan chuyên ngành, đây là cơ hội để tìm kiếm nguồn cung mới, khảo sát sản phẩm, cập nhật giải pháp phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh và mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành. Việc quy tụ nhiều nhóm ngành trong cùng một không gian cũng giúp kết nối các mắt xích từ nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến đóng gói, bảo quản và phân phối.

Một trong những điểm nhấn của Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 là chương trình kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B), hướng đến việc tạo điều kiện để các đơn vị tham gia triển lãm gặp gỡ những đối tác phù hợp với nhu cầu kinh doanh (Ảnh: VINEXAD)

Thông qua sự kết hợp giữa hoạt động trưng bày, hội thảo chuyên ngành và chương trình kết nối B2B, triển lãm hướng tới mang lại giá trị thiết thực cho cả khách tham quan chuyên ngành lẫn cộng đồng doanh nghiệp F&B.

Triển lãm Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến một điểm đến tập trung để khách tham quan khám phá sản phẩm, tìm hiểu xu hướng, tiếp cận công nghệ và kết nối với các doanh nghiệp trong nước, quốc tế.