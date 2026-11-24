Trong lĩnh vực quốc phòng, một triển lãm không chỉ là nơi các quốc gia giới thiệu vũ khí, trang thiết bị và những thành tựu công nghệ mới. Đằng sau mỗi gian trưng bày còn là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tiếp cận công nghệ, mở rộng chuỗi cung ứng và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, sản xuất.

Nếu được kết nối với chiến lược phát triển công nghiệp quốc phòng, những cuộc gặp gỡ tại triển lãm có thể trở thành điểm khởi đầu cho các chương trình hợp tác dài hạn, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và từng bước làm chủ công nghệ.

Từ kết nối đối tác đến nội địa hóa sản xuất

Một trong những giá trị thiết thực của triển lãm quốc phòng là tạo không gian để các doanh nghiệp trong nước tiếp xúc với nhà sản xuất, nhà cung ứng và đối tác công nghệ quốc tế. Thay vì chỉ dừng ở hoạt động giới thiệu, mua bán sản phẩm, nhiều quốc gia đã chủ động tận dụng các triển lãm để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và phát triển năng lực sản xuất trong nước.

Người xem chụp ảnh tại World Defense Show 2024 được tổ chức tại Saudi Arabia - Ảnh: flying-wings

Một góc của World Defense Show 2024 tại Saudi Arabia - Ảnh: flying-wings

World Defense Show 2024 tại Saudi Arabia là một ví dụ. Sự kiện có 773 doanh nghiệp trưng bày, 441 đoàn đại biểu chính thức đến từ 116 quốc gia. Trong khuôn khổ triển lãm, 73 thỏa thuận được ký kết, trong đó có 17 thỏa thuận hợp tác công nghiệp.

Đáng chú ý, Bộ Đầu tư Saudi Arabia và Cơ quan Công nghiệp quân sự (GAMI) đã chứng kiến lễ ký 11 thỏa thuận hợp tác cùng một số biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp quốc tế. Các nội dung tập trung vào chuyển giao, nội địa hóa công nghệ, thiết lập dây chuyền sản xuất trong nước, đào tạo và phát triển nhân lực.

Những hoạt động này gắn với mục tiêu của Saudi Arabia về nội địa hóa 50% chi tiêu cho trang bị và dịch vụ quân sự vào năm 2030. Như vậy, triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm hay công bố các hợp đồng mua sắm, mà còn được đặt trong một chiến lược rộng hơn nhằm xây dựng nền công nghiệp quốc phòng nội địa, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước và từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Điều đáng chú ý ở đây không đơn thuần là số lượng thỏa thuận được ký kết, mà là cách Saudi Arabia sử dụng triển lãm để kết nối các mục tiêu phát triển công nghiệp với đối tác quốc tế. Từ những cuộc tiếp xúc ban đầu, doanh nghiệp có thể tìm kiếm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng, tiếp cận quy trình sản xuất và mở ra khả năng hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, để các cam kết thực sự chuyển hóa thành năng lực sản xuất, quốc gia tiếp nhận vẫn cần có chính sách, nguồn lực và lộ trình triển khai cụ thể.

Hợp tác công nghệ phải đi cùng năng lực sản xuất

Nếu Saudi Arabia cho thấy vai trò của triển lãm trong thúc đẩy nội địa hóa, trường hợp Ba Lan lại gợi mở rõ hơn về cách thức chuyển hóa hợp tác quốc tế thành năng lực sản xuất cụ thể.

Tại Triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế MSPO 2025, Tập đoàn Hanwha Aerospace của Hàn Quốc và Tập đoàn WB của Ba Lan đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh tại Ba Lan nhằm nội địa hóa sản xuất tên lửa dẫn đường CGR-080, sử dụng cho hệ thống pháo phản lực HOMAR-K của quân đội nước này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (thứ hai, từ phải sang) và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back (thứ hai, từ trái sang) chứng kiến lễ ký tại thành phố Gliwice (Ba Lan). Ảnh: Yonhap

Theo thông tin do Hanwha Aerospace công bố, chương trình hợp tác được triển khai theo từng giai đoạn, bao gồm chuyển giao công nghệ, bảo đảm hệ thống quản lý chất lượng và đào tạo nhân lực. Nhà máy dự kiến tạo khoảng 250 việc làm có kỹ năng tại Ba Lan; hoạt động sản xuất hàng loạt được kỳ vọng từng bước mở rộng và đạt giai đoạn phát triển cao trước cuối năm 2028.

Đây là một ví dụ đáng chú ý bởi hợp tác không dừng ở việc cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh từ nước ngoài. Thông qua liên doanh, đối tác trong nước có cơ hội tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, tiếp nhận công nghệ, đào tạo đội ngũ kỹ thuật và từng bước xây dựng năng lực công nghiệp. Với Ba Lan, mục tiêu không chỉ là bảo đảm nguồn cung trang bị mà còn hướng tới tăng cường năng lực sản xuất trong nước, củng cố tính chủ động của chuỗi cung ứng quốc phòng.

Từ trường hợp này có thể thấy, giá trị của triển lãm không chỉ nằm ở những hợp đồng được công bố tại sự kiện, mà còn ở khả năng tạo ra các mô hình hợp tác có chiều sâu. Khi các doanh nghiệp tìm được tiếng nói chung về công nghệ, năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường, triển lãm có thể trở thành điểm khởi đầu cho những dự án công nghiệp cụ thể. Đây cũng là sự khác biệt giữa một cuộc giao thương đơn thuần với một chương trình hợp tác hướng tới nâng cao năng lực công nghệ và sản xuất của quốc gia tiếp nhận.

Mở cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo

Bên cạnh các tập đoàn quốc phòng lớn, doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ, các công ty khởi nghiệp cũng đang trở thành một thành tố quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng. Những doanh nghiệp này có thể cung cấp các giải pháp chuyên biệt, công nghệ mới hoặc phương thức sản xuất linh hoạt, góp phần giải quyết những bài toán mà các nhà sản xuất truyền thống chưa chắc đã đáp ứng hiệu quả.

Hệ thống Terrahawk của MSI trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh quốc tế DSEI 2025 ở Vương quốc Anh - Ảnh: Mark Cazalet

Tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh quốc tế DSEI 2025 ở Vương quốc Anh, Cơ quan Tăng tốc Đổi mới Quốc phòng và An ninh (DASA) đã giới thiệu các công nghệ do cơ quan này hỗ trợ phát triển. Hơn 50 doanh nghiệp được DASA tài trợ có gian trưng bày tại sự kiện, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng.

Một trường hợp đáng chú ý là Uplift360, doanh nghiệp phát triển công nghệ tái chế vật liệu sử dụng trong áo giáp. Tại DSEI 2025, doanh nghiệp này công bố đã ký hợp đồng với Babcock để tái chế các bộ phận của máy bay Typhoon. Từ một dự án công nghệ được hỗ trợ phát triển ban đầu, Uplift360 có cơ hội tiếp cận đối tác công nghiệp lớn, mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ vật liệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc phòng.

Câu chuyện này cho thấy triển lãm có thể tạo thêm không gian để những ý tưởng công nghệ tiếp cận nhu cầu thực tế, kết nối với doanh nghiệp có năng lực sản xuất và tìm kiếm cơ hội thương mại hóa. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, đây là cơ hội quan trọng để vượt qua giới hạn về nguồn lực, mở rộng mạng lưới hợp tác và đưa sản phẩm từ giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm đến ứng dụng thực tiễn.

Trong bối cảnh công nghiệp quốc phòng ngày càng gắn với những lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, công nghệ số, tự động hóa và hệ thống không người lái, việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ tham gia hệ sinh thái quốc phòng có ý nghĩa ngày càng lớn. Sức mạnh công nghiệp không chỉ được tạo nên bởi những nhà máy quy mô lớn, mà còn cần mạng lưới doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và các đơn vị cung ứng công nghệ có khả năng bổ trợ cho nhau.

Từ cơ hội hợp tác đến nội lực công nghiệp

Nhìn từ những kinh nghiệm quốc tế, có thể thấy triển lãm quốc phòng đang ngày càng vượt ra ngoài chức năng giới thiệu sản phẩm, trở thành một không gian kết nối các nguồn lực phục vụ phát triển công nghiệp và công nghệ. Từ Saudi Arabia với định hướng nội địa hóa, Ba Lan với mô hình liên doanh sản xuất và chuyển giao công nghệ, đến Vương quốc Anh với việc thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, mỗi trường hợp cho thấy một cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng triển lãm không tự động tạo ra năng lực sản xuất hay bảo đảm khả năng làm chủ công nghệ. Những kết quả đó chỉ có thể hình thành khi các cuộc gặp gỡ, thỏa thuận và cam kết hợp tác được tiếp nối bằng chương trình nghiên cứu cụ thể, đầu tư dài hạn, chuyển giao phù hợp, đào tạo nhân lực và tổ chức sản xuất thực chất. Nói cách khác, triển lãm có thể mở ra cánh cửa, nhưng khả năng đi xa đến đâu phụ thuộc vào nội lực và năng lực hấp thụ công nghệ của mỗi quốc gia.

Hình ảnh tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, diễn ra từ ngày 19 đến 22/12. ﻿ Ảnh: QĐND

Đối với Việt Nam, Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026 (dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 13/12, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội) là dịp để giới thiệu những thành tựu của công nghiệp quốc phòng trong nước, đồng thời mở rộng tiếp xúc với các đối tác, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu quốc tế.

Giá trị của sự kiện không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được trưng bày hay sự quan tâm của các đoàn khách, mà còn ở khả năng tạo dựng những kết nối có ý nghĩa đối với quá trình phát triển công nghiệp quốc phòng trong dài hạn.

Để tận dụng cơ hội này, cần chú trọng kết nối doanh nghiệp trong nước với các đối tác công nghệ, nhà sản xuất và nhà cung ứng quốc tế; tạo điều kiện để các đơn vị nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ tham gia sâu hơn vào các hoạt động hợp tác. Cùng với đó, cần quan tâm đến những lĩnh vực có khả năng hợp tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi cung ứng, trên cơ sở phù hợp với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia.

Quan trọng hơn, hợp tác quốc tế phải gắn với yêu cầu nâng cao năng lực tiếp nhận, hấp thụ và từng bước làm chủ công nghệ. Điều đó không chỉ là tiếp nhận máy móc, thiết bị hay quy trình sản xuất, mà còn đòi hỏi khả năng làm chủ thiết kế, công nghệ, bảo đảm kỹ thuật, bảo dưỡng và phát triển sản phẩm. Đây là quá trình lâu dài, cần sự chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, hạ tầng nghiên cứu, cơ chế chính sách và năng lực của chính các doanh nghiệp trong nước.

Từ những gian trưng bày đến cơ hội hợp tác công nghệ là một hành trình đòi hỏi sự chủ động và tầm nhìn dài hạn. Khi những kết nối tại triển lãm được chuyển hóa thành các chương trình hợp tác thực chất, gắn nghiên cứu với sản xuất và hợp tác quốc tế với nâng cao năng lực nội sinh, triển lãm sẽ không chỉ là nơi giới thiệu thành tựu mà còn góp phần mở đường cho công nghiệp quốc phòng phát triển theo hướng hiện đại, tự chủ và lưỡng dụng.