Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam sẽ có nhiều loại khí tài mới

Sáng 20/10/2026, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 (Viet Nam Defence Expo 2026). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 (Viet Nam Defence Expo 2026) có tổng diện tích khoảng 123.800 m² (tăng khoảng 23.800 m² so với Triển lãm năm 2024), gồm 7 khu vực chính. Trong đó, khu trưng bày trong nhà khoảng 23.500 m²; tính đến thời điểm hiện tại đã có 44 đoàn của 30 nước đăng ký thăm Việt Nam và tham dự Triển lãm; khu trưng bày ngoài trời khoảng 24.700 m². Đây là lần thứ ba Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế, sau thành công của các kỳ Triển lãm năm 2022 và năm 2024.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam), Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; chia sẻ chính sách, đường lối đối ngoại quốc phòng; chủ trương xây dựng Quân đội và phát triển nền công nghiệp quốc phòng (CNQP); tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác.

Thông qua triển lãm góp phần tăng cường hợp tác quốc tế về CNQP, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ để sản xuất trang bị kỹ thuật, trang bị hậu cần đáp ứng yêu cầu của các lực lượng vũ trang; tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới để đề xuất, lựa chọn mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho Quân đội; quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do CNQP Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước; tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm CNQP.

Tại Triển lãm năm nay sẽ có các sản phẩm giới thiệu, trưng bày của các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) giới thiệu về những nét mới của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, các sản phẩm của Việt Nam trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm: Tại khu trưng bày ngoài trời, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế của Quân đội và Công an nhân dân, trong đó có nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới. Các gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp CNQP Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Trong khu vực Triển lãm, Ban Tổ chức bố trí “Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hoá ba miền” với diện tích khoảng 8.200 m², gồm khu vực sản phẩm kinh tế - quốc phòng tiêu biểu kết hợp các hoạt động tương tác, trải nghiệm và khu sản phẩm thương hiệu quốc gia, sản phẩm làng nghề đặc trưng vùng miền do Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội tham gia; tiếp tục có sự tham gia trưng bày của Bộ Quốc phòng Lào.

Trong Không gian trưng bày có Không gian văn hoá Việt Nam với tiêu đề “Việt Nam gấm hoa - khát vọng vươn xa". Bên cạnh đó, Khu trải nghiệm quốc phòng, trò chơi quân sự (khoảng 11.000 m²) có các nội dung trải nghiệm quân y, kỹ thuật đặc công, chó nghiệp vụ, bắn súng mô phỏng.

Triển lãm được tổ chức vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, đa lĩnh vực, góp phần khẳng định đường lối, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong dịp diễn ra Triển lãm, thời gian mở cửa hằng ngày từ 9 giờ đến 17 giờ (ngày 10/12/2026 mở cửa từ 10 giờ, sau Lễ khai mạc; ngày 13/12/2026 kết thúc lúc 15 giờ). Tại triển lãm còn có các hoạt động như: Hội thảo khoa học với chủ đề “Hợp tác quốc tế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vì hòa bình và phát triển bền vững”, quy mô 145 khách mời, tổ chức từ 8 giờ ngày 11/12/2026 tại Khu vực Hội thảo quốc tế của triền lãm, hội thảo hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước; các hội thảo chuyên đề tổ chức vào chiều ngày 10/12/2026 và trong các ngày triển lãm; Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn các đoàn khách trong nước, quốc tế tham quan triển lãm; các hoạt động làm việc song phương, ký kết, trao đổi, gặp gỡ giữa các đoàn khách, các đối tác bên lề Triển lãm; Tổ chức cho nhân dân tham quan triển lãm trong 2 ngày (12 và 13/12/2026); Tổ chức trưng bày giới thiệu văn hoá, đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam tại Không gian văn hoá Việt Nam; biểu diễn các chương trình nghệ thuật tại khu vực Triển lãm; giao lưu thể thao.

Tại lễ Khai mạc sẽ có chương trình nghệ thuật chào mừng, phần lễ, phần trình diễn của lực lượng Đặc công, bay chào mừng bằng trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 cũng là dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, đa lĩnh vực, góp phần khẳng định đường lối, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.