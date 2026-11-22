Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 chủ trì buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Đức

Thay mặt Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các thành viên Ban Tổ chức đã trực tiếp kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị thực tế tại đơn vị.

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Đạo biểu dương Bộ Tư lệnh Đặc công, Trường Sĩ quan Đặc công, cùng lãnh đạo, chỉ huy lực lượng đặc công và tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Quang Đạo đánh giá, dù điều kiện thời tiết chưa có nhiều thuận lợi, thời gian luyện tập cao độ, thao trường, bãi tập còn hạn chế, nhưng các lực lượng vẫn nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng theo ý định của người chỉ huy cũng như kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức triển lãm, trong đó có nhiều nội dung đạt kết quả rất tốt.

Thời gian tới, Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và rà soát kỹ lưỡng các khâu, tuyệt đối không để sót lọt nhiệm vụ, bảo đảm đồng bộ cả về tiến độ, chất lượng và thời gian.

Đồng thời, các màn trình diễn phải đạt sự thống nhất cao, đều, đẹp, nhanh, mạnh và dứt khoát, qua đó khắc họa rõ nét sức mạnh tổng hợp và kỷ luật chính quy của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức triển lãm động viên, chúc mừng lực lượng đặc công. Ảnh: Trọng Đức

Cùng với đó, Quân chủng Phòng không - Không quân được giao phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sớm bàn giao đường lăn, đường cất hạ cánh và mặt bằng chung, tạo điều kiện cho Ban Tổ chức bố trí các gian trưng bày các loại phương tiện, khí tài tại triển lãm.

Đối với các sản phẩm, vũ khí, trang bị tham gia trưng bày, các đơn vị phối hợp với Cục Bảo vệ an ninh thực hiện công tác thẩm định, triển khai và công bố trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bảo mật về vũ khí, trang bị, đồng thời bảo đảm tính khoa học và chuẩn mực trong giới thiệu thông tin.

Về công tác hậu cần và vận chuyển khí tài, Phó Tổng Tham mưu trưởng lưu ý các Tiểu ban phải rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao. Việc cơ động, triển khai các loại vũ khí, trang bị, phương tiện, vật tư đến hiện trường phải có kế hoạch hợp đồng chi tiết, cụ thể và được tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đặc biệt, Bộ Tổng Tham mưu đã ấn định lộ trình kiểm tra tổng thể: Tổ chức sơ duyệt vào ngày 1/12 và tổng duyệt vào ngày 4 hoặc 5/12. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch sơ duyệt lần thứ nhất và kế hoạch tổng duyệt lần thứ nhất để báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm cơ sở cho các đơn vị quán triệt, triển khai và hoàn thiện từng chi tiết.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn tại khu vực triển lãm, theo chủ trương của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng triển lãm sẽ được tổ chức vào tối ngày 10/12 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).