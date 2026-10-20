Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13-12-2026

Nằm trên vùng đất Đan Phượng, Hà Nội, đình Đại Phùng không chỉ là công trình kiến trúc gỗ có giá trị nghệ thuật từ thế kỷ XVII mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của vùng đất xứ Đoài. Được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2019, ngôi đình hơn 400 năm tuổi vẫn là điểm tựa tinh thần của cộng đồng, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.