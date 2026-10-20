Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13-12-2026
Sáng 20-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026. Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 10 đến 13-12-2026 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Triển lãm mở cửa đón người dân vào tham quan trong hai ngày 12 và 13-12...
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/thoi-su/trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2026-se-dien-ra-tu-ngay-10-den-13-12-2026-64722