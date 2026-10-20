Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra trong 4 ngày

Đại diện Ban tổ chức cung cấp các thông tin về triển lãm tại họp báo. Ảnh: Đình Tuệ.

Ngày 20/10, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thông tin, triển lãm năm nay được tổ chức tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội trong khu vực có tổng diện tích khoảng 123.800m2 và chia thành 7 khu vực chính, trong đó, khu trưng bày ngoài trời khoảng 24.700m2, khu trưng bày trong nhà khoảng 23.500m2.

Đây là lần thứ 3, Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam sau hai kỳ tổ chức thành công vào các năm 2022, 2024. Đến nay, đã có 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày; có 44 đoàn từ 30 nước đăng ký thăm Việt Nam và tham dự triển lãm.

Triển lãm năm nay có chủ đề: Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển.

Theo đại diện Ban tổ chức, các sản phẩm của doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế giới thiệu, trưng bày tại triển lãm gồm: Phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không-không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Tại khu trải nghiệm quốc phòng - trò chơi quân sự, khách tham quan triển lãm có cơ hội trải nghiệm lái máy bay MiG-21, xe chiến đấu bộ binh, tàu quân sự thông qua công nghệ thực tế ảo; trải nghiệm công nghệ, sản phẩm lưỡng dụng mới; trải nghiệm quân y, kỹ thuật đặc công, chó nghiệp vụ, bắn súng mô phỏng…

Ngoài ra, múa rối nước, trò chơi cờ tư lệnh và điêu khắc ánh sáng cũng là những điểm nhấn đáng chú ý tại triển lãm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng chia sẻ một số thông tin về triển lãm. Ảnh: Đình Tuệ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho hay, lễ Khai mạc triển lãm sẽ được tổ chức từ 9h - 10h30 ngày 10/12 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam gồm chương trình nghệ thuật chào mừng, phần lễ, phần trình diễn của lực lượng đặc công, bay chào mừng bằng trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Năm nay, Ban tổ chức bố trí “Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hoá 3 miền” với diện tích khoảng 8.200m2 gồm khu vực sản phẩm kinh tế - quốc phòng tiêu biểu kết hợp các hoạt động tương tác, trải nghiệm và khu sản phẩm thương hiệu quốc gia, sản phẩm làng nghề đặc trưng vùng miền do Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội tham gia; tiếp tục có sự tham gia trưng bày của Bộ Quốc phòng Lào.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, đa lĩnh vực, góp phần khẳng định đường lối, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Dự kiến, trong hai ngày 12 và 13/12, triển lãm sẽ mở cửa tự do để người dân tới tham quan, trải nghiệm.