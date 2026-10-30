Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ có bắn pháo hoa chào mừng

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị triển lãm tại khu vực sân bay Gia Lâm. (Ảnh: QUANG PHONG)

Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm dự kiến tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm tại khu vực sân bay Gia Lâm.

Sau buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Đạo.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị triển lãm tại khu vực sân bay Gia Lâm.

Tại hội nghị, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban tổ chức triển lãm, các tiểu ban, cơ quan, đơn vị liên quan đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổ chức, tiến độ thực hiện thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức, các tiểu ban, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tích cực làm công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm. Thời gian từ nay đến ngày khai mạc triển lãm không còn nhiều, đề nghị Ban tổ chức, các tiểu ban, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát nhiệm vụ được phân công, các chỉ đạo, kết luận; tập trung cao độ, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, các nội dung vượt quá thẩm quyền, bảo đảm triển lãm được tổ chức theo tinh thần hiện đại, hiệu quả, đoàn kết và an toàn.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị lưu ý chỉ đạo mới nhất của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng triển lãm; đồng thời, nhất trí tổ chức không gian trưng bày, trải nghiệm "phóng viên chiến trường" tại triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Năm 2026 đánh dấu kỳ Triển lãm Quốc phòng quốc tế thứ ba do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức. Triển lãm sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 10 đến 13/12/2026 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Tính đến ngày 23/10, đã có 213 đầu mối, công ty đến từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày với diện tích trong nhà 8.233m2 (tương đương 686 gian tiêu chuẩn) và diện tích ngoài trời 465m2, vượt 1,7 lần so với mục tiêu đề ra.

Dự kiến có 16 gian hàng quốc gia trưng bày giới thiệu sản phẩm, bao gồm: Anh, Ba Lan, Canada, Cộng hòa Séc, Iran, Italy, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia, Belarus, Brazil, Croatia, Myanmar dự kiến trưng bày máy bay không người lái MQ-9 và một số trang thiết bị quân sự khác.