Đến ngày 24/11, Tiểu ban Lễ tân Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 đã tiếp nhận thông tin tham dự của 73 đoàn từ 41 nước, trong đó có 11 đoàn cấp bộ trưởng, 3 đoàn cấp tổng tham mưu trưởng và 11 đoàn cấp thứ trưởng. Tiểu ban sẵn sàng phối hợp tổ chức các hoạt động song phương, tham quan văn hóa tại Hà Nội theo đề nghị của đối tác.

Hội nghị Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, ngày 26/11.

Theo báo cáo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, ngày 26/11 do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm chủ trì, diện tích trưng bày trong nhà đạt 8.485 m², bằng 176% mục tiêu đề án, với 17 gian hàng quốc gia. Theo báo cáo của Tiểu ban Nội dung, khu vực trưng bày ngoài trời có tổng diện tích 5.925 m². Trong đó, Hoa Kỳ đăng ký 3.000 m², Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) 2.200m².

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Triển lãm năm nay sẽ trưng bày bổ sung 5 sản phẩm ngoài trời. Đó là các xuồng không người lái cảm tử XKNL-01, XKNL-02, XKNL-03; phương tiện ngầm không người lái UUV-01 (Viện Thiết kế tàu quân sự, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) và UAV mang bom lượn (Viện Vũ khí, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Xe tăng hạng nhẹ T-1 do Nhà máy Z125 tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sẽ là điểm nhấn của đơn vị tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Bên cạnh các sản phẩm công nghiệp quốc phòng do Việt Nam sản xuất, Triển lãm còn bố trí không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa ba miền.

Theo Ban Tổ chức, tại không gian trải nghiệm “Phóng viên chiến trường” và khu trải nghiệm quốc phòng, trò chơi quân sự rộng 11.000 m², khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về hoạt động quân y, kỹ thuật đặc công, công tác huấn luyện chó nghiệp vụ và tham gia bắn súng mô phỏng. Không gian mô phỏng tàu chiến do Tập đoàn Viettel đề xuất đang được nghiên cứu bố trí phù hợp với yêu cầu thiết kế.

Trong khuôn khổ Triển lãm, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sẽ tổ chức 8 phiên hội thảo hợp tác công nghiệp quốc phòng với các đối tác Hoa Kỳ, Canada, Nga, Anh, Slovakia, Bulgaria, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra, Cục Khoa học quân sự tổ chức hội thảo “Hợp tác quốc tế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vì hòa bình và phát triển bền vững”; Bộ Công an cũng tổ chức hội thảo.

Tiểu ban Nội dung tập trung phối hợp hoàn chỉnh mặt bằng khu vực khai mạc, chuẩn bị công tác đón đại biểu và lấy ý kiến về lộ trình tham quan sau lễ khai mạc. Hiện trang thông tin điện tử chính thức của Triển lãm đã tích hợp chức năng đăng ký tham quan. Triển lãm dự kiến mở cửa đón người dân vào ngày cuối cùng.