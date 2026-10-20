Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026: Khẳng định đường lối hòa bình, mở rộng hợp tác phát triển

Quang cảnh họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

​Đây là lần thứ ba Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế, tiếp nối thành công của các kỳ triển lãm năm 2022 và 2024. Sự kiện diễn ra vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

​Triển lãm là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tạo dựng lòng tin chiến lược giữa Việt Nam và các nước; đồng thời chia sẻ chính sách đối ngoại quốc phòng hòa bình, tự vệ và chủ trương xây dựng Quân đội, phát triển công nghiệp quốc phòng.

Quang cảnh họp báo. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế quảng bá năng lực công nghệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đa dạng hóa các kênh mua sắm, chuyển giao công nghệ và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên Huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc họp báo. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

​Theo Ban Tổ chức, Viet Nam Defence Expo 2026 có quy mô khoảng 123.800m² (tăng 23.800m² so với năm 2024), được chia thành 7 phân khu chính; trong đó diện tích trưng bày trong nhà là 23.500m² và ngoài trời là 24.700m².

Tính đến nay, đã có 189 đầu mối, doanh nghiệp đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia với 16 gian hàng quốc gia (gồm các nước, như: Anh, Nga, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia...). Tính đến thời điểm hiện tại đã có 44 đoàn/30 nước đăng ký thăm Việt Nam và tham dự triển lãm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng thông tin tại họp báo. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại triển lãm, các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ trưng bày, giới thiệu những phương tiện chiến đấu hiện đại, giải pháp công nghệ, vũ khí trang bị cho các lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không-Không quân, tác chiến không gian mạng cùng trang bị hậu cần, kỹ thuật. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam sẽ giới thiệu các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới có trong biên chế, cũng như các sản phẩm do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chủ nghiên cứu, chế tạo.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc Phòng thông tin tại họp báo. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

​Điểm nhấn của kỳ triển lãm này là “Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế-quốc phòng và văn hóa ba miền” (rộng khoảng 8.200m²) với chủ đề “Việt Nam gấm hoa-khát vọng vươn xa”, có sự phối hợp của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng sự tham gia của Bộ Quốc phòng Lào. Ngoài ra, Khu trải nghiệm quốc phòng và trò chơi quân sự (quy mô 11.000m²) sẽ mang lại các hoạt động tương tác thực tế như trải nghiệm quân y, kỹ thuật đặc công, huấn luyện chó nghiệp vụ và bắn súng mô phỏng.

Các đại biểu tham dự họp báo. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

​Lễ khai mạc chính thức diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 10/12, với màn bay chào mừng của trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân và trình diễn kỹ thuật đặc công. Trong khuôn khổ triển lãm còn có Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác quốc tế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vì hòa bình và phát triển bền vững”, các diễn đàn kết nối doanh nghiệp và chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

​Nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của công chúng, Ban Tổ chức sẽ mở cửa miễn phí đón tiếp nhân dân trong hai ngày 12 và 13/12.