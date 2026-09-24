Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tham dự có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo kiêm Trưởng Ban tổ chức triển lãm; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng Ban chỉ đạo triển lãm.

Báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm cho biết, đến ngày 21/9, đã có 134 đầu mối, công ty đến từ 32 quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel… đăng ký tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Đến nay, đã có 20 đoàn khách quốc tế thuộc 16 nước khẳng định tham dự triển lãm, trong đó có 6 đoàn cấp Bộ trưởng.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 có diện tích sử dụng khoảng 123.800m2, chia thành 7 khu vực chính, gồm khu trưng bày ngoài trời-trong nhà, khu không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế-quốc phòng và văn hóa 3 miền… Sản phẩm của các đối tác nước ngoài mang tới trưng bày khá đa dạng. Các đối tác Mỹ dự kiến trưng bày ngoài trời các sản phẩm như máy bay vận tải C-130J, hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS), lựu pháo M777 155mm, xe thiết giáp Stryker M1126, các loại xe cơ giới lục quân chiến thuật…

Dự kiến có 579 sản phẩm, dịch vụ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam được giới thiệu tại triển lãm. Danh mục 123 vũ khí, trang bị kỹ thuật thuộc 80 loại cũng đã được phê duyệt để trưng bày, trong đó có 48 loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới so với kỳ triển lãm năm 2024.

Đặc biệt, tại khu vực trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm kinh tế-quốc phòng tiêu biểu, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm lái máy bay MiG-21, xe chiến đấu bộ binh, tàu quân sự thông qua công nghệ thực tế ảo; trải nghiệm công nghệ, sản phẩm lưỡng dụng mới của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và nhiều đơn vị khác.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các hoạt động tại triển lãm; xây dựng phương án phân luồng giao thông, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát an ninh; lên kế hoạch bay chào mừng, bay trình diễn UAV bầy đàn, bay trinh sát, bay truyền hình ảnh.

Kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương Ban tổ chức triển lãm, Cơ quan Thường trực Ban tổ chức, các tiểu ban và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

Tuy nhiên, khối lượng công việc cần hoàn thành còn rất lớn, trong khi thời điểm diễn ra sự kiện đang đến gần. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Cơ quan Thường trực xây dựng chi tiết kế hoạch hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt để báo cáo, thông qua Trưởng ban tổ chức trước ngày 10/11.

Các cơ quan, đơn vị nắm chắc số lượng đối tác, khách mời; phối hợp, hướng dẫn thủ tục tiếp nhận các sản phẩm, vũ khí, trang bị kỹ thuật từ đối tác nước ngoài; lên kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian triển lãm; phối hợp, hiệp đồng với một số đơn vị của Công an Hà Nội lên phương án phân luồng giao thông; các đơn vị biểu diễn tích cực tập luyện chuẩn bị cho các sự kiện trong khuôn khổ triển lãm; Tiểu ban Truyền thông xây dựng chiến lược truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền từ đầu tháng 10 và tổ chức họp báo giới thiệu triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức triển lãm, các tiểu ban và cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương chuẩn bị chu đáo cho triển lãm lần này.

Tiếp nối các kỳ triển lãm trước, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra thành công sẽ là minh chứng sống động cho bước phát triển mạnh mẽ, tự lực, tự cường và hiện đại hóa của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời, khơi dậy và làm lan tỏa lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cả nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.